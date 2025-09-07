Ocas gigantes y 'Naomis Campbell' Las ocas de hasta nueve kilos son la gran novedad de la nave de aviar, donde asombra la belleza del gallo inglés moderno

Ocas gigantes, una de las principales novedades que ofrece la nave de aviar este año en 'Salamaq', una especie mucho menos productiva que las de estirpe china o alemana, pero también menos nerviosa y más manejable.

La avicultura ha traído a la nave de aves de la feria 'Salamaq' este año una doble novedad que no ha pasado desapercibida: las ocas de gran porte y los combatientes ingleses enanos. Dos especies poco habituales que llaman la atención tanto por su imponente presencia como por su historia.

El criador Alberto Rodríguez Guinaldo, de Madroñal, es el responsable de presentar en Salamanca unas ocas que alcanzan los nueve kilos de peso y ponen entre 25 y 35 huevos anuales. A diferencia de las chinas o alemanas, conocidas por su alta productividad, estas aves destacan por su carácter tranquilo. Rodríguez acumula campeonatos nacionales con patos y ocas, e insiste en que se trata de animales de exhibición, con un valor añadido para la avicultura española.

El otro foco de interés son los combatientes ingleses, más conocidos como ingleses modernos enanos, aves de gran elegancia que, por su color, sus estilizadas piernas y su porte, algunos denominan las 'Naomi Campbell' de las gallinas, en referencia a la súpermodelo británica. Su origen está en los antiguos combates de gallos, pero hoy su instinto de lucha se ha perdido tras generaciones de cría orientada a la belleza. Lo más valorado en ellas es la forma de la cola, las proporciones del cuello y las patas, y la armonía general del ejemplar.

Ayer, los pasillos de la nave de aves estaban repletos de público, revalidando el éxito que edición tras edición tiene esta sección de la feria, donde se exhiben faisanes, palomas, patos y gallinas de razas tanto muy conocidas como exóticas. Es también un punto de encuentro para quienes pretenden crear o reforzar su gallinero con nuevos miembros, profesionales o aficionados que, según Rodríguez, buscan la producción en detrimento de la pureza de la raza, como ocurre en otros países.