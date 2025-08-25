Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nieves García, Santiago Castañeda, Javier Iglesias, Pilar Sánchez y José Roque Madruga. LAYA

Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:59

La Diputación de Salamanca ha concluido las obras del nuevo bulevar del recinto ferial, «una actuación estratégica que marca el inicio de un proceso de transformación integral», como ha destacado el presidente Javier Iglesias, que ha insistido en que el nuevo espacio se convertirá «en un referente nacional e internacional para la celebración de ferias y certámenes».

Tras una inversión de 1,5 millones de euros, el nuevo bulevar supone «un antes y un después» en la proyección del recinto, que cada año acoge la celebración de Salamaq. En concreto, el proyecto ha incluido la peatonalización del pasillo principal, la renovación de las redes de infraestructuras y una mejora significativa en la eficiencia energética del entorno. Además, el recinto cuenta ahora con un 30 % más de zonas verdes, «lo que refuerza el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente».

Imagen principal - Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
Imagen secundaria 1 - Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
Imagen secundaria 2 - Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»

Iglesias, acompañado por representantes institucionales y del sector, ha subrayado que esta actuación no es un punto final, «sino el arranque de un macroproyecto que dotará al recinto ferial de infraestructuras modernas, accesibles y tecnológicas, capaces de atraer nuevos certámenes y dinamizar la actividad económica y turística de Salamanca».

«La construcción del bulevar no solo moderniza la imagen del recinto ferial, también refuerza nuestro compromiso con el sector agrícola y ganadero, que es la piedra angular de la economía de la provincia», ha destacado el presidente.

El nuevo bulevar es la primera fase de una remodelación más amplia que continuará en los próximos años. «Este recinto ferial va a experimentar importantes cambios para adaptarlo a la España del siglo XXI y a las exigencias de un sector fundamental, como es el sector primario», ha concluido Javier Iglesias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  2. 2 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  3. 3 Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo
  4. 4 Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino
  5. 5 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  6. 6 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  7. 7 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  8. 8 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025
  10. 10 «No creo que mucha gente de mi edad pueda hacer esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»

Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»