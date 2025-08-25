Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»

Isabel Alonso Lunes, 25 de agosto 2025, 13:59 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca ha concluido las obras del nuevo bulevar del recinto ferial, «una actuación estratégica que marca el inicio de un proceso de transformación integral», como ha destacado el presidente Javier Iglesias, que ha insistido en que el nuevo espacio se convertirá «en un referente nacional e internacional para la celebración de ferias y certámenes».

Tras una inversión de 1,5 millones de euros, el nuevo bulevar supone «un antes y un después» en la proyección del recinto, que cada año acoge la celebración de Salamaq. En concreto, el proyecto ha incluido la peatonalización del pasillo principal, la renovación de las redes de infraestructuras y una mejora significativa en la eficiencia energética del entorno. Además, el recinto cuenta ahora con un 30 % más de zonas verdes, «lo que refuerza el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente».

Iglesias, acompañado por representantes institucionales y del sector, ha subrayado que esta actuación no es un punto final, «sino el arranque de un macroproyecto que dotará al recinto ferial de infraestructuras modernas, accesibles y tecnológicas, capaces de atraer nuevos certámenes y dinamizar la actividad económica y turística de Salamanca».

«La construcción del bulevar no solo moderniza la imagen del recinto ferial, también refuerza nuestro compromiso con el sector agrícola y ganadero, que es la piedra angular de la economía de la provincia», ha destacado el presidente.

El nuevo bulevar es la primera fase de una remodelación más amplia que continuará en los próximos años. «Este recinto ferial va a experimentar importantes cambios para adaptarlo a la España del siglo XXI y a las exigencias de un sector fundamental, como es el sector primario», ha concluido Javier Iglesias.