Nuevo ataque del lobo: una matanza entre placas solares deja 16 ovejas muertas

El lobo volvió a atacar y lo hizo en esta ocasión en una finca entre Santiz y Palacios del Arzobispo: mató 16 ovejas y dejó otras 3 heridas. El propietario del ganado, Francisco Javier Herrera, aún está pendiente porque al menos le falta una oveja por unir al rebaño. La finca es grande y hay zonas en las que es complicado el acceso. Cuando se produjo el ataque del lobo las ovejas huyeron y está siendo complicado llegar hasta ellas.

Además de por el alto número de ejemplares que mató el lobo, la otra peculiaridad de este ataque es el lugar donde se produjo, una finca con placas solares que está dentro de uno de las mayores plantas solares de la Región.

El ataque fue el pasado jueves - aunque el ganadero aún siga buscando animales - y se produjo a las 11 de la noche. Ahora que los ganaderos de pueblos próximos a esa zona -Monleras o Villaseco de los Reyes- intentan protegerse del lobo con luces iluminando las parcelas de noche para disuadirlo, este ataque demuestra que al lobo no le asustan. El ganadero asegura que el depredador mató a las ovejas cerca de un generador y, además, en su camino pasó junto a numerosas luces, algunas en modo intermitente, que están situadas junto a esas placas solares.

A Francisco le avisaron “de que algo raro había pasado “porque habían saltado alarmas del parque y de noche. Al estar las placas, se trata de una zona vigilada.

“Cuando fui en principio vi 5 ovejas muertas y 6 heridas, luego otras 2 muertas y 3 heridas... al final creo que podremos salvar a 3 pero otras 16 ya se las llevaron”, lamenta el ganadero.

Una vez que ocurrió el ataque avisó a la Junta de Castilla y León y éstos certificaron que había sido el lobo el que acabó con las ovejas. Era solo un ejemplar, le dijeron al ganadero, aunque éste cree que pudieron ser al menos dos lobos por el número de animales muertos y también porque los ataques se repiten en la zona: el anterior, dos días antes en Peñausende, localidad de Zamora pero a poca distancia de Palacios del Arzobispo.

Todo parece indicar que al entrar el depredador o los depredadores las ovejas salieron corriendo y las cazaron en la huida, en ese ‘juego’ tan habitual del lobo. En esta ocasión, a diferencia de otros ataques, los ejemplares apenas estaban comidos.

No se descarta que el ataque esté relacionado con los que sufren el pasado mayo ganaderos de la comarca de Ledesma de los municipios de Villaseco de los Reyes, Monleras, finca Trabadillo...Lo único que sorprende, de ser así, no sería la distancia entre municipios, que haría viable el ataque, sino que se hayan producido tantas bajas en tan poco tiempo. No paran los ataques en la parte de Zamora que hace frontera y si el jueves fue este de Palacios del Arzobispo, tres días después atacó en Monleras - matando tres ovejas de una explotación ecológica - y en esa misma localidad se produce un ataque cada 8 o 10 días.

A pesar de esta en una zona próxima a Valdelosa, donde según el último censo elaborado por la Junta había una manada estable de lobos, Francisco Javier solo había sufrido ataques a sus ovejas entre los años 2014 y 2015, cuando como esta vez eran continuos en la zona.