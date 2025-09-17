Nueva ayuda de la Junta a los ganaderos de extensivo con 2,4 M€ para infraestructuras Se podrá aplicar al aprovechamiento de pastos y mejorar el estatus sanitario. Abarca la construcción de cercados y estructuras de abastecimiento de agua, entre otras obras.

La Junta de Castilla y León ha convocado una nueva ayuda para los ganaderos de extensivo de la Región que ha dotado con 2,4 M€ de presupuesto. Está dirigida a los ganaderos que realicen inversiones en infraestructuras dentro de sus explotaciones, que «contribuyan a mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera y potencien el aprovechamiento de los pastos», según indicó el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, en la visita realizada a una finca ubicada en la localidad salmantina de Carrascal de Barregas.

De este modo, se abre un plazo de dos meses para la presentación de solicitudes y la ayuda alcanzará un 60 % del coste elegible, con un máximo de 10.000 euros por proyecto. Además, las obras deberán ejecutarse en un plazo de 10 meses desde su concesión.

Por otra parte, se trata de una ayuda que se regirá por el régimen de concurrencia competitiva en la que se valorarán criterios como, por ejemplo, la ubicación de la explotación, si está en zona de montaña o con limitaciones especiales; el número de cabezas de ganado (según la escala de Unidades de Ganado Mayor o UGM); la superficie afectada por la inversión o el porcentaje de animales inscritos en libros genealógicos de razas autóctonas.

Podrán presentarse a esta subvención actuaciones que van desde la construcción de cercados hasta estructuras de abastecimiento de agua, pasando por mangas de manejo fijas, pasos canadienses o lazaretos. Asimismo, la orden prevé que se puedan sufragar equipos como cisternas o abrevaderos móviles, las conducciones para el abastecimiento de las instalaciones, e incluso la elaboración de los estudios e informes necesarios para la ejecución de estos proyectos.

Los beneficiarios de estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), serán personas físicas, titularidades compartidas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas titulares de una explotación ganadera extensiva o propietarios de los terrenos donde se ubica una explotación ganadera extensiva, en el ámbito territorial de Castilla y León, «siempre que cumplan con los programas nacionales de erradicación de enfermedades», puntualizó el responsable de la Junta.

Reposición de cercados tras los incendios

Esta línea de ayudas es independiente de la incluida dentro del Plan de Recuperación promovido por el Gobierno autonómico para reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados en los pueblos afectados por los incendios. El formulario de declaración responsable ya está en la web de la Junta.