Hembras ganadoras en el XXXVI Concurso Morfológico de la Raza Charolesa. FOTOS: ALMEIDA

'Noelia Pa' y 'Reina' se llevan el oro

Campeonas de la raza charolesa en el XXXVI certamen nacional

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:09

La raza charolesa puso ayer el broche de oro a su XXXVI concurso morfológico con el triunfo de 'Noelia Pa', del ganadero Alberto Martín Gallego, que venció en la categoría de adultas; y de 'Reina', de Álvaro Chapinal Martín, que triunfó en hembras jóvenes.

Como reservas de campeón quedaron 'Laia', de Hipólito y Roberto Tabernero Martín, y 'Quemenote-3362SG', de Ángel Santiago García Martín.

'Inquieto', el toro ganador de Vicente Hernández.

Los cuatro ejemplares subieron ayer al podio de la raza charolesa, en el que también está un veterano: 'Inquieto', el toro de Vicente Hernández, de Santa Olalla de Yeltes, que el pasado viernes se coronó como gran campeón de la raza.

A sus nueve años, este impresionante toro es el 'abuelo' en la nave de la raza charolesa. «No esperaba que ganara el concurso», reconoce su propietario, «pero decidí traerlo por última vez a la feria porque vimos que estaba muy entero, a pesar de la edad que tiene ya», asegura.

Este título de campeón que no esperaba es, para el ganadero salmantino, la retirada que merece 'Inquieto', un toro «muy dócil» que, a pesar de su edad, sigue siendo muy ágil en el campo. Y eso que su peso ronda los 1.400 kilos. «Me alegro mucho por el animal… Es una retirada muy digna».

