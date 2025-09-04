Nanta impulsa la producción de carne de vacuno con soluciones innovadoras

EÑE Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El vacuno de carne es una producción ganadera clave en Salamanca, que lidera esta producción a nivel nacional. Es una seña de identidad y un pilar para la economía de la provincia.

En este sentido, desde Nanta, líder en el mercado de piensos compuestos, ponen a disposición del profesional del vacuno de carne soluciones con las que asegurar la máxima productividad y rentabilidad en un mercado que ha ido ganando en complejidad.

Un programa para maximizar el potencial genético

Con el ánimo de fortalecer el negocio de sus clientes, Nanta propone 'Opticar', el programa de alimentación basado en nuevos nutrientes y aditivos resultado de la investigación propia. Este programa permite seleccionar el pienso en función de la edad y peso de entrada y la condición genética de los animales, además del peso final del ternero que se busca obtener.

De este modo, mejora la salud digestiva de los animales y optimiza al máximo la alimentación. En consecuencia, facilita al productor adaptarse a las condiciones y requisitos de mercado teniendo en cuenta además la genética del ganado.

Prevención de la deshidratación y las patologías pulmonares

La deshidratación es una de las causas más comunes de muerte en terneros, ya sea debido al transporte o a patologías que cursan con diarreas. Muchas veces es en vano actuar con antibióticos si no se aplica conjuntamente una estrategia de rehidratación adecuada.

Para ello, expertos de Nanta han desarrollado el libro blanco «La deshidratación en la recepción de terneros», disponible en su web, con el que ayudar a resolver la deshidratación en terneros diarreicos.

Por otro lado, la compañía ofrece un servicio de diagnóstico de patologías pulmonares, la otra gran causa de muerte en terneros. Este servicio permite diagnosticar para agrupar los animales según su estado y aplicar tratamientos y medidas de manejo adicionales solo cuando son necesarios, promoviendo un uso responsable de los antibióticos.

En resumen, herramientas con las que llevar a cabo una producción más sostenible, a la vez que se asegura el buen funcionamiento del negocio y su rentabilidad.

Acerca de Nanta

Nanta es la compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la península ibérica. Comenzó su actividad en 1968 y desde entonces el alto grado de compromiso con sus clientes y el mundo de la producción ganadera en general, la tecnología empleada y sus programas de I+D+i y calidad han supuesto un auténtico motor de avance para este sector industrial. Una clara vocación y apuesta por la innovación que la compañía mantiene y mantendrá en el futuro.

Englobada dentro de la multinacional Nutreco, Nanta cuenta con 19 centros de producción dotados de tecnología punta. En su portfolio de más de 200 productos se encuentran alimentos para porcino blanco e ibérico, para cunicultura y avicultura, para vacuno de carne y de leche, ovino y caprino, y para la alimentación de perros, gatos y caballos.

