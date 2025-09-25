El Ministerio de Agricultura deja fuera a Salamanca de las ayudas por los incendios El Real Decreto no incluye el fuego de Cipérez, el más grave que ha sufrido la provincia con 10.500 hectáreas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dejado fuera de las ayudas directas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los incendios a los agricultores y ganaderos salmantinos.

El departamento de Luis Planas ha hecho público hoy la relación de municipios afectados por los fuegos de este verano, sin mencionar a Cipérez, el incendio más grave de la historia en Salamanca con más de 10.500 hectáreas calcinadas, ni tampoco a El Payo o La Alberca.

El Real Decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para conceder dos ayudas «de carácter excepcional» cuyas finalidades son compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por los grandes incendios de este verano y subvencionar una parte adicional del coste de la prima del seguro agrario combinado en las zonas dañadas por estos incendios a los titulares de cualquier póliza de seguro agrario combinado.

El ámbito de aplicación, según precisa el Ministerio en el Real Decreto, es el que se define en el anexo del texto publicado, donde se recogen otros incendios dentro de Castilla y León como el de Navaluenga, en Ávila; el de Villafranca del Bierzo (León) o el de San Bartolomé de Pinares (Ávila). Incluso se menciona el fuego de Jarilla, en Cáceres, que se produjo el 12 de agosto, muy próximo a la zonas de las Sierras de Béjar y Candelario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmaba este miércoles que estas dos ayudas «son medidas prácticas y directas para ayudar al sector».

El Gobierno de España ya dejó fuera de las ayudas a Cipérez el pasado 26 de agosto cuando habilitó el procedimiento para que todos los afectados por las emergencias de protección civil registradas en España solicitaran ayudas. En aquella ocasión sí incluyó como zonas afectadas La Alberca y El Payo.