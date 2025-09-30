Mercado: «¿Qué pasa con el ganado de Salamanca?»

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 30 de septiembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Del mercado de ganados de Salamanca no sorprende ya la asistencia, con un número de reses bajo en 2025 y en el que influye la obligación de realizar saneamiento ganadero previo de los animales antes del movimiento. Pero sí llamó la atención este lunes el origen de los animales, con un número bajo de reses procedente de explotaciones ganaderas de la provincia de Salamanca, que destaca por su alto censo.

En los anteriores mercados de ganado de este mes de septiembre el porcentaje de animales procedentes de esta provincia alcanzaba el 57 % del total y en esta última cita, en cambio, no ha llegado al 33 %. Este lunes, en cuanto a la procedencia, sólo hubo 150 terneros de Salamanca y le siguieron en número Cáceres, con 107, y Ávila, con 106. Hubo también ganado de Zamora, Madrid y Orense. En el anterior mercado no se alcanzaron los 400 ejemplares y, en cambio, 197 reses eran de Salamanca. Y en el otro celebrado en septiembre, que fue máximo del año, 628 ejemplares de los 1.091 que registró la Junta de Castilla y León procedían de explotaciones ganaderas de Salamanca.

El mercado de ganados se recuperó tímidamente este lunes de asistencia y pasó de las preocupantes 340 reses del pasado lunes a 479, que dados los niveles de asistencia de este 2025, entra dentro de lo que empieza a ser habitual: ha habido este año diez mercados con menos reses que las que hubo ayer en el recinto de la Diputación. En la cita de este lunes influyeron además los fallos que dio durante la jornada y las dos anteriores el módulo ganadero. De todas formas, nada que ver el mercado de ayer con el de hace un año, cuando hubo 721 y eso que faltaron entonces reses de Extremadura por las restricciones por la enfermedad de la lengua azul. Hace dos, en 2023, hubo 1.306 cabezas de ganado el 9 de octubre y hace tres, 1.456, el 10.

Este lunes se notó la mayor asistencia y también que había partidas de menos calidad que lo que venía siendo habitual. La Lonja de Salamanca subió la pasada semana precios y durante esta las tablillas nacionales anunciaban nuevas subidas. Esto en parte influyó en que más ganaderos se aventuraron a sacar ganado de las explotaciones y más tratantes, a comprar el ganado sin tantos miramientos como en otras ocasiones.

En las naves, los precios fueron altos pero las operaciones no tan rápidas como las de la semana pasada porque había más competencia para vender, peor ganado y también por la ausencia de varios compradores habituales.

Hubo tratantes que lamentaron la mayor dificultad para vender en concreto terneras. Ante la baja asistencia los compradores se piensan lo de venir al mercado de ganados de Salamanca ante el temor a no llenar camiones y tener dificultades para completarlos en compras en las explotaciones.

Hace un año el precio de los terneros estaba en ascenso y uno de 200 kilos de primera pasó de venderse a precio de la Lonja Agropecuaria de Salamanca de 896 euros a 906 con la subida aprobada entonces (7 de octubre de 2024) de 0,05 euros/kilo. Un año antes, en 2023, ese mismo ternero costaba 740 euros. Este lunes, con la subida de 0,04 en la misma Lonja, el precio de ese ternero de 200 kilos para cebadero con la referencia de las tablillas, es ya de 1.250 euros... y los ganaderos pedían hasta 0,12 de incremento de precio.