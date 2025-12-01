El mercado de ganados se hizo pequeño en 2025 Su suspensión hasta el 2 de enero deja la asistencia total de este año en 22.918 reses. El recinto de la Diputación está sin ganado desde el 20 de octubre por la dermatosis. Solo hubo 2 mercados por encima de 1.000 reses y el 45 % de ejemplares que en 2023

El mercado de ganados termina ya en este 2025 y lo hace con muchas dudas por la escasa asistencia de reses durante el año y también por el efecto que tendrá la actual suspensión de mercados -se llegará a los 10- como medida de precaución por la dermatosis nodular contagiosa.

El 20 de octubre se celebró el último mercado con una asistencia de 614 cabezas de ganado y, suspendido por la Junta de Castilla y León como precaución por esta enfermedad que afecta al bovino (no al hombre), no podrá celebrarse hasta enero. No hay voces en Salamanca en contra de esta decisión, ni siquiera por parte de los tratantes, que son los principales usuarios del mercado y, por lo tanto, los más afectados. Desde que la Junta de Castilla y León anunció medidas cautelares, la Asociación de Tratantes y Cebaderos (ASTRACE) se ha mostrado en todo momento a favor de la prudencia y de la precaución. Detrás también de esta postura está, además, la baja asistencia: si se celebrara el mercado con la normativa de Cantabria -que ha servido de ejemplo a la de Castilla y León- y se permite solo ganado de la comunidad, la presencia de reses sería anecdótica porque aquí se venden principalmente de explotaciones de Salamanca y Cáceres.

Se da por terminado por lo tanto un año preocupante, con una asistencia total de 22.918 reses. La cifra supone el 62,51 % de la asistencia al mercado de ganados registrada en 2024 (hubo 36.663 cabezas de ganado) y el 45 % con respecto a la de 2025 (el número total de reses entonces alcanzó los 50.895 ejemplares). Por el recinto de la Diputación de Salamanca han pasado este año 13.475 ejemplares de bovino menos que el año pasado, y la cifra está 27.977 ejemplares por debajo de la de 2023.

Las dudas que deja la asistencia en 2025 son más evidentes con la covid, cuando después de suspenderse 13 mercados (del 9 de marzo al 15 de junio) y de celebrarse el resto con un aforo solo del 50 %, el año se cerró con una asistencia de 58.116 cabezas, 35.198 más que ahora. Entonces lo extraordinario era un mercado por encima de las 2.000 reses y este año solo dos, los celebrados el 30 de junio (1.031) y el 15 de septiembre (1.085) superaron esa cifra. Después de esta cita (primera tras Salamaq) y hasta el 20 de octubre, el mercado con mayor asistencia fue el del 6 de octubre, cuando hubo 621 cabezas de ganado. El peor, el 14 de octubre, con 290. En el año 2024 hubo, sin embargo, 13 mercados de ganado por encima de los 1.000 ejemplares en los corrales dispuestos para su compraventa.

El principal cambio que ha sufrido el mercado de ganados y que incide sobre la asistencia es la obligación de que los terneros que acuden hayan superado las pruebas de saneamiento: el ganadero sí puede vender a cebaderos sin esta necesidad lo que, ante el coste y el riesgo, ha aumentado el número de ganaderos que evita el mercado. Además, con un momento histórico de precios, se encuentra más fácil comprador desde la explotación sin necesidad de que su ganado acuda al mercado. A esto se une la fuerza y fortaleza de las cooperativas en vacuno, lo que abre otro tipo de comercialización de ganado que tampoco necesita del mercado y que quedó reforzado en la etapa de la covid.