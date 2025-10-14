Un mercado de dos vacas y poco más

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El mercado de ganados de Salamanca celebrado este martes respondió a lo esperado por el número de reservas cerradas, esta vez sin sorpresas, y fue el segundo del año más bajo en asistencia de ganado en las naves: hubo 290 ejemplares en el recinto de la Diputación provincial y sólo fue superior al celebrado el 21 de abril, cuando se registraron 150.

En cuanto al desarrollo, tampoco fue una sorpresa. La tónica que han seguido este año los mercados de ganados celebrados en Salamanca en los que hubo pocos ejemplares han sido los de ventas rápidas en un inicio y, después, dificultad para vender ejemplares de algunos corrales, con alguno de vuelta a casa. Este martes hubo un corral de terneras en esas circunstancias, sobre todo, por el círculo que se genera en este tipo de mercados: al ir poco ganado apenas acuden compradores y hay corrales que no les despiertan interés, bien por precio o porque los animales no responden a los requisitos que buscan en ese momento. En general, y aunque existe cautela por los focos confirmados por la dermatosis nodular contagiosa, se barajaron precios similares a los de otros mercados sobre todo porque la oferta de ejemplares es baja.

La mirada del mercado de ganados estuvo en dos vacas con kilos que procedían de la provincia de Ávila, difíciles de ver en el recinto ferial por su calidad, y que se vendieron, lo que prueba el contraste de la jornada.

Por otra parte, volvieron al recinto los comentarios pesimistas sobre el futuro del mercado de ganados en un año en el que sólo en dos ocasiones se han superado los 1.000 ejemplares en las naves: el 30 de junio, con 1.037 reses; y el 15 de septiembre, después de la feria Salamaq, con 1.085. Desde entonces, en los últimos cuatro mercados celebrados, sin embargo, la cifra total ha sido de 1.730 cabezas de ganado. Precisamente en gran parte por esta escasez de reses en las explotaciones, la lonja optó por repetir precios aunque con peticiones de subida en la «bancada» ganadera.

Temas

Ganaderías

Salamanca

Salamaq