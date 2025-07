Un mercado en casi dos camiones y «la vaca más grande que he visto»

Susana Magdaleno Martes, 22 de julio 2025, 10:26 | Actualizado 16:25h. Comenta Compartir

En dos camiones se fueron gran parte de los terneros que hubo este lunes en el mercado de ganados de Salamanca, que registró una asistencia preocupante: sólo 367 reses en las naves en pleno julio, que habitualmente es el mes que registra la mayor asistencia del año. En los dos camiones de la empresa de Leopoldo Guerra, de Cantabria, viajaron en torno a 200 terneros de los 313 que había porque el «grueso» del mercado lo componían también 51 vacas y tres toros. Guerra, habitual del mercado de Salamanca, no se sorprendió con la baja asistencia: «Esto es algo que ocurre en otros mercados y tal y como va esto, es normal: ha desaparecido mucha gente del sector y no hay gente joven que se incorpore. Al final, te adaptas a todo», señaló. Buen conocedor también del mercado de Torrelavega, mantiene que la menor asistencia de animales para vida se nota, y que se mantienen como mercados los de Galicia. «Asturias también va a menos y los de Castilla y León han desaparecido casi todos», señala.

En su camión no iban vacas, pero de ir a lo mejor una de ellas hubiera sido la que más admiración ha despertado este año en el mercado. Se produjo en este mercado algo inusual, que fue que ganaderos, sorprendidos por su altura, fueran hasta el corral exterior para ver «la más grande que he visto antes». Había coincidencia en que superaba en altura el 1,90 y, luego, discrepancias, sobre si era la más grande vista o no «porque estas pintas no tienen nada que ver con las otras». Lo poco que había se vendió mejor que el pasado lunes, que aún sigue en el recuerdo de los tratantes «como un desastre de mercado».

En cuanto a datos que preocupan: la asistencia ayer de sólo 367 reses en las naves fue la segunda cifra más baja del año y sólo superior a las 150 cabezas de ganado que hubo el pasado 21 de abril, primer mercado después de la Semana Santa. Sólo hubo otros dos por debajo de las 400 reses: 373, el 3 de febrero y 377, el 7 de abril.

Ayer, la baja cifra despertó dudas sobre el futuro del mercado, con usuarios habituales pesimistas, sobre todo porque ocurre en el mes de julio y llega en un año muy pobre en asistencia, y otros que veían lo ocurrido ayer como algo circunstancial, consecuencia de la situación del vacuno. Sí coincidieron en que en julio, que suele ser el mes del año con mayor asistencia, preocupa que ocurra algo así.

En los tres mercados de ganados celebrados hasta ahora este año se han sumado sólo 1.682 cabezas de ganado, cuando en los últimos 5 años en julio nunca se había bajado de los 4.800, incluido el año de pandemia. En 2020 en los cuatro mercados de ganado celebrados en julio hubo 4.898 ejemplares; fueron 7.241 en los también cuatro de 2021; 6.748, en los de 2022; la cifra subió a 5.721 en 2023, cuando en julio se celebraron cinco mercados de ganado; y en 2024, también con esas citas, se llegó a 5.497. Falta en 2025 el mercado que cierre el mes pero si en el de ayer hubo 367 ejemplares, en el anterior fueron 620 y en el primero de julio, 695. En los cinco años anteriores sólo hubo un mercado este mes con menos de 800 reses y fue el celebrado el 29 de julio de 2024. A este último dato se agarran los optimistas, que ven lo de ayer como algo coyuntural de finales de julio.

En la mesa de vacuno de vida de la Lonja, el tratante Antolín Alonso, tenía claro que lo vivido ayer se debía al mal mercado de la semana anterior. «Fue un desastre y la gente decide pasar de venir porque la semana pasada estuvo fatal», señala. Raúl del Brío, ganadero, apuntó que lo del mercado de Salamanca, es la pescadilla que se muerde la cola «porque cuando menos ganado viene, menos vienen a comprar». En ese sentido, Antolín Alonso apunta que había ido un comprador antes habitual y que llevaba tiempo sin acudir y contó que lo hizo animado porque «le dijieron que se compra mejor en el mercado que en el campo. «Y tiene razón», sentencia Antolín. Y en las naves, el tratante Raúl García, habitual del mercado, venía a darle la razón: «Valen 120 o 130 euros menos y no es broma» y auguraba que el mercado se recuperará «pero cuando bajen los terneros». Cristian Martín, también tratante y en su caso vocal de la mesa, no lo ve tan claro porque mantiene que influye que «hay menos ganado y también afecta mucho que el que no esté saneado -haya superado las pruebas de saneamiento ganadero- no pueda venir». Es habitual que los ganaderos prefieran vender desde casa para evitar este trámite y el momento de demanda de terneros se lo permite. Desde la Diputación consideran que los trámites sanitarios exigidos para asistir al mercado está siendo la clave en esta menor asistencia y su gerente, David Pastor, así lo ha expuesto en más ocasiones, con la reivindicación de un nuevo planteamiento para facilitar el acceso.

Hasta el momento en 2025 sólo ha habido en el mercado 17.009 reses desde enero, con una única cita que estuvo por encima de los 1.000 ejemplares. Fue el pasado 30 de junio cuando hubo en las naves 1.037 ejemplares. Por los preparativos y celebración de Salamaq se suspenderán los mercados del 25 de agosto y 1 y 8 de septiembre.

Ampliar

En LA GACETA DE SALAMANCA, tu opinión nos importa. ¿Quieres opinar sobre esta noticia? Si estás interesado en hacernos llegar tu comentario al director, puedes hacerlo de una manera sencilla enviando un email a lector@lagacetadesalamanca.es o pulsando el botón que aparece bajo estas líneas .Se recomienda que el texto ronde las 120 palabras (720 caracteres incluyendo los espacios).

Temas

Galicia

Salamanca