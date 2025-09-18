Mejor la cosecha de cebada que de trigo pero para liquidar ahora es distinto

Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

La liquidación de cosecha es una de las preocupaciones ahora de los agricultores en provincias como Salamanca, que ven el momento de hacer cuentas y elegir cuándo vender el grano de la campaña 2024-2025.

Hay agricultores que vendieron al cosechar y otros que ya lo han hecho sin esperar a si la estabilidad en las lonjas se rompe. Como señalaron en la mesa de cereales de la Lonja Agropecuaria de Salamanca este pasado lunes: «La gente está liquidando el trigo por Lonja. Hace falta -decía el agricultor Alberto Pérez- dinero para pagar lo que todavía se debe del año pasado». Tampoco ahora existe sensación de movimiento en precios, con lonjas como Binéfar que han abierto la semana con repeticiones de todas las cotizaciones de cereal; o con la del Ebro con ligeras variaciones, y son de descensos en el precio del trigo sobre cambión destino Zaragoza de 1, 2 y 3 euros la tonelada, en función de categorías. El pienso forrajero de nueva cosecha cotiza allí a 220 euros/tonelada esta semana y ha repetido. José Antonio Marcos, representante del sector comprador de la mesa de cereales de la Lonja de Salamanca, ya señalaba este lunes que «la sensación que hay en el mercado es que los precios no van a ser ni mucho mejores, ni mucho peores que los que hay ahora».

Los datos de la cosecha 2024/2025 confirman en su última actualización realizada por la Junta de Castilla y León del inusual «sorpasso» o adelantamiento en cuanto a rendimientos de la cebada al trigo en la provincia de Salamanca. En concreto, y según la estadística elaborada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el rendimiento medio en trigo en Salamanca ha sido esta cosecha de 4.378 kilos por hectárea. En cambio, y cuando lo normal es que sea menor, en cebada se situó en 4.608 kilos por hectárea. Este «sorpasso» se produce en el conjunto de la comunidad (4.827 kilos por hectárea en cebada y 4.790, en trigo), pero no en Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid. Se atribuye esta diferencia a la ola de calor, que afectó más a unas provincias que a otras en momentos clave de desarrollo del trigo. Con respecto a la campaña anterior, el rendimiento ha sido muy superior en esta en Salamanca: el del trigo en la cosecha 2023/2024 fue de 3.700 kilos/hectárea (678 menos que en la actual) y el de la cebada, de 3.504 (1.104 por debajo de esta campaña).

En cuanto a rentabilidad, con estas producciones y al precio actual, si el coste estimado medio está entre los 700 y 800 kilos por hectárea, como señalan las organizaciones agrarias de Salamanca, se está al límite. Con la cebada a 182 euros/tonelada actuales en la Lonja de Salamanca, al rendimiento medio de esta cosecha el agricultor obtendría 838,656 euros/hectárea por el grano; en cuanto al trigo, al precio actual de 203 euros/tonelada, 888,734.

Aún así, debido al rendimiento mayor, lo obtenido por el grano sería superior a lo de hace justo un año. Entonces, con la cebada a 195 euros/tonelada y el menor rendimiento, el agricultor habría obtenido 683,28 euros de media por hectárea. En cuanto al trigo, entonces a 215, habría recibido con el rendimiento menor al actual, 795,5 euros/hectárea.

Hace un año, tanto trigo como cebada comenzaron a mediados de septiembre una etapa de incrementos de precios en la Lonja de Salamanca. El trigo pasó de 215 euros/tonelada el 16 de septiembre de 2024, a los 227 del 21 de octubre. Mientras, la cebada cotizaba a 16 de septiembre a 195 y el 14 de octubre su precio era de 207. El primero acabó el año a 232, y la cebada, a 214. Es una incógnita lo que ocurrirá este año.