Máximo mercado de ganado del año y todo sigue igual Se buscan terneros y las ventas, en general, son ágiles

Mercado con prácticamente todos los corrales de la nave principal (y única abierta) ocupados.

Susana Magdaleno Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:40

Mercado de ganado en Salamanca, primero después del parón por la celebración de la feria Salamaq y se confirma lo que anunciaban las reservas, que iba a ser el máximo del año en asistencia.

En el recinto de la Diputación han entrado 1.085 ejemplares, de los que 440 son terneras; 594, terneros; 43, vacas; y hay 8 toros.

El máximo de asistencia del año estaba, hasta hoy, en los 1.031 ejemplares que hubo el 30 de junio. Sí hay menos ejemplares que lo que se preveía con las reservas, que eran 1.110 ejemplares.

En cuanto al desarrollo, misma tónica que se seguía antes de la interrupción del 18 de agosto, cuando se celebró el último mercado de ganado en Salamanca. A primera hora, ventas ágiles, más demanda que oferta y precios altos.

La vuelta del mercado de ganado después del parón por los preparativos y celebración de la feria Salamaq suele traducirse en una cita alta en asistencia: el pasado año volvió el 16 de septiembre y hubo 1.268 ejemplares.