Mario Sáenz de Buruaga (biólogo): “En absoluto el lobo está en peligro de extinción”

–¿Está el lobo en peligro de extinción?

–En absoluto. Afortunadamente, es una especie que atraviesa un buen momento demográfico, y por tanto de conservación, en buena parte de su área de distribución actual, que es todo el tercio nororiental de España. En los últimos 15 años, el aumento de las manadas es de en torno a un 18%. Y la expansión hacia el sur del Duero, en Segovia, Ávila y Madrid es incuestionable. Donde sí está en extinción es en Andalucía, si es que sigue habiendo.

Los datos más recientes apuntan a que la provincia de Salamanca formaría parte del área de campeo de, al menos, tres manadas, todas en zonas limítrofes: una al norte, compartida con Zamora, otra en Arribes, en el límite con Portugal, y un reciente asentamiento por el este, desde Ávila. Además hay lobos solitarios que no viven en manada, y que puntualmente pueden visitar otras zonas de la provincia.

–¿Cree que prohibir la caza ayudará a esta especie?

–La caza no es una aliada de la conservación del lobo pero decir que la caza está siendo un factor limitante de su población es sencillamente falso. Estar contra la caza en general y contra la del lobo en particular es una opinión legítima, pero si para defenderla se manipulan los datos o se esconden, entonces estamos ya ante algo perverso y no científico. Mal puede defenderse que la caza supone ahora una amenaza para los lobos cuando el incremento aludido donde más se observa es en Castilla y León, donde es especie cinegética al norte del Duero.

–¿Teme la vuelta de lazos?

–Sin duda. Y la de incendios. Espero en todo caso que haya mesura en la respuesta por el enfado de algunos sectores ante tal decisión y pido que no pase nadie a tomarse la justicia por su mano. Sería una insensatez.

–Ecologistas ponen como ejemplo a Portugal, ¿es un modelo exportable a España?

–Es curioso porque sin duda es un mal ejemplo. Portugal tiene al lobo protegido desde hace décadas. Pues bien, a expensas del último censo que deben estar acabando, es sabido que el lobo había descendido notablemente. Es precisamente un ejemplo de cómo lo que se articula en papel no se refleja necesariamente en el campo.

–La receta del Gobierno: encerrar, cercados, mastines...

–No hay una receta con una sola medida y menos aún la hay para toda la geografía española. Las medidas se pueden, se deben, poner en marcha en función de la idiosincrasia de cada zona, de la realidad ganadera y de la situación del lobo en la zona, de la “capacidad social” de la misma... Lo que está claro es que todos se apuntan a reivindicar palabras como coexistencia, tolerancia... pero decisiones como la ahora tomada, no ayudan en ello, y no ayudan tampoco, precisamente, a la conservación del lobo.

– ¿Cómo cree que se verá afectada Salamanca por la prohibición?

–En Salamanca no hay caza del lobo sino controles que, de acuerdo con la Directiva Hábitat europea, deben estar justificados al estar la provincia al sur del río Duero. Ahora se dice que esos controles se podrán hacer también al norte del Duero, donde hoy es aún cinegética, pero veo muy difícil que puedan acometerse. Es lo que se buscaba por parte de quienes han promovido la cuestión y lo que parece que se ha conseguido con éxito. No es esperable que Salamanca albergue una gran población lobera, pues las amplias extensiones de dehesa que cubren gran parte de la provincia son un hábitat poco favorable para el establecimiento de manadas. Pero por supuesto Salamanca es una provincia que situada al sur de Zamora, con muchas manadas, y al oeste de Ávila, con clarísimo incremento, es lógico que pueda tener algún crecimiento. Es algo que iremos testando.