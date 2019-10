Maribel, la joven ganadera que lucha contra la despoblación en Salamanca

Maribel Díaz es natural de Gallegos de Solmirón y muy conocida en toda la comarca. Activa en movimientos asociativos e incluso en la política municipal (fue alcaldesa de su pueblo), se caracteriza por una intensa defensa del medio rural y del papel que desempeñan las mujeres en él.

Nació en un entorno ganadero ya que su padre fue pastor y carnicero. Al casarse, el matrimonio regentó un bar pero desde 1989 tienen explotación ganadera. Tanto ella como su marido tienen su propia cartilla ganadera, aunque, como señala al inicio de la conversación “se habla mucho de la cotitularidad de las explotaciones. Yo tengo la mía, pero también ayudo a mi marido en sus tareas. La labor del ganado no es sólo atenderlo en el campo ya que conlleva también mucho papeleo, mucha burocracia porque nosotros somos los que tiramos del carro de los pueblos para que luego no hagan más que ponernos trabas”.

Respecto al papel de la mujer rural, Maribel Díaz lo tiene claro: “si la mujer se va, el pueblo desaparece”. Considera que celebraciones como la del día de la mujer rural “están muy bien para poner en valor nuestro trabajo” pero cree que las medidas se quedan en palabras que no van más allá y no debería ser así. A su juicio, “habría que aportar medidas para dar soluciones reales. Los encuentros de mujeres sirven para sensibilizar, pero habría que hacerlo durante todo el tiempo para que las administraciones tomen conciencia y actúen. Si no se hace así, seguirá siendo más de lo mismo”.

Los habitantes del medio rural, y en este caso mete a hombres y mujeres, “somos los que tiramos de los pueblos”, pero el medio rural pierde muchas oportunidades ya que, a su juicio, “tenemos falta de tecnología, el tema de los colegios o la atención médica”. Cada vez hay más problemas y, a su juicio, debería ser todo lo contrario “porque vivir los 365 días del año en el campo es muy sacrificado y deberíamos tener las mismas oportunidades y facilidades que en las ciudades”. Luego llega el contratiempo de la climatología, que para los ganaderos de Gallegos de Solmirón es un problema añadido porque es, a todas luces, uno de los pueblos que más está sufriendo los efectos de la sequía.