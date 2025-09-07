Esos maravillosos terneros
Si las 'mamás' concursan, también tienen que acudir ellos
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:07
Si la vaca compite y está con la cría, también el ternero tiene que acudir a la feria ganadera, por muchas molestias que eso suponga para el ganadero, que debe estar especialmente pendiente de estos animales, sobre todo cuando tienen solo días o semanas. Algunos optan por atarlos para evitar ser pisados y, cuando no hay gente en la feria, los más pequeños suelen estar sueltos, aunque siempre bajo la vigilancia del dueño o de otros ganaderos, para evitar que incluso su propia madre los pise en caso de ponerse nerviosa. De ahí que en la feria se prohibiera, por ejemplo, la entrada de globos en las naves ganaderas.
Este año hay abundancia de terneros y, además de la pequeña 'P', la ternerita charolesa que está a la espera de nombre y que es probablemente la benjamina, los hay de otras razas. Más grandes son la angus y la hereford, que se encuentran en corrales en la nave de vacuno de razas autóctonas, una enfrente de otra.
También suelen ser mayores las terneras moruchas que acompañan a sus madres en los corrales y participan en los concursos. En la nave de autóctonas, en la zona de avileña, se puede contemplar a una ternera de pocos días de esta raza. Lo mismo ocurre en el caso de la raza blonde, donde —como hacen tanto la Asociación Nacional de Charolés como la Unión de Criadores— existe un pequeño corral reservado para los terneros, que son de más edad que la pequeña 'P', que tiene menos de una semana.
Los ganaderos se han dado cuenta, además, de que la presencia de terneros pequeños llama mucho la atención y constituye un gran atractivo en las ferias. Lo que sí procuran es, en lo posible, evitar que las vacas lleguen a los días de feria en pleno periodo de parto, en busca de la tranquilidad que necesitan sus animales en esos momentos tan delicados.
Sin perros
En el recinto, para no molestar al ganado, tampoco está autorizada la presencia de perros, salvo que sean guías. Este año se ha hecho una excepción con un perro que acompañaba a una persona con autismo y que necesitaba entrenamiento en un lugar con gran afluencia de público. La Diputación de Salamanca, después de comprobar que ya estaba en su última fase de entrenamiento, le autorizó a permanecer junto al ganado y a realizar ejercicios de entrada o salida de las naves.
Lo que sí han reclamado los ganaderos, para evitar el cansancio de sus animales, es acortar en lo posible la duración de la feria, que actualmente se mantiene en cinco días.
