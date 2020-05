Malestar por el ‘insuficiente’ etiquetado de la miel que aprobó el Gobierno por sorpresa

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre el etiquetado de la miel ha sido recibido con malestar por el sector porque aunque reconocen que es un avance, no incluye la reivindicación general de que apareciera el porcentaje del producto en función de su país de procedencia. Así, y según el nuevo etiquetado, el consumidor conocerá los países origen de la miel a la venta -antes aparecía mezcla UE y no UE, sin especificar- pero no la cantidad. Esto hace que los apicultores crean que incluso podría ser hasta más perjudicial que el actual etiquetado porque permitirá poner el origen España en primer lugar y grande y luego el resto de países, aunque el porcentaje de miel de los últimos sea mayor que el de origen español. La posibilidad recogida de especificar miel 100% española no la ven los apicultores como una novedad.

“Salvo que la letra pequeña diga otra cosa, puede incluso llegar a confundir más al consumidor”, señaló Santiago Canete, representante nacional de la sectorial apícola de Cooperativas Agro-Alimentarias y presidente de la cooperativa “Reina Kilama”, de San Miguel de Valero.

La aprobación del Real Decreto ha llegado al sector además por sorpresa porque ni siquiera quienes se habían reunido con el Ministerio para prepararlo -caso de Cooperativas Agro-Alimentarias o las organizaciones agrarias- recibieron comunicación del Ministerio sobre cuándo iría al Consejo de Ministros ni cómo sería el texto definitivo.

Castor González, presidente de la Asociación de Apicultores, que recibió también sorprendido el cambio de etiquetado, sí confía en que al menos al especificarse el país de origen, aunque sea sin porcentajes, el consumidor se frene a la hora de comprar miel que no sea española.

El PSOE alabó ayer el cambio de etiquetado y señaló en un comunicado que Salamanca es de las más beneficiadas.