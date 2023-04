Los tres ganaderos salmantinos que mantienen la tradición del ‘centeno del país’

Podrían cultivar otro tipo de centeno más productivo pero no lo hacen. Ángel Delgado, Santiago Arteaga y Pedro Delgado han convertido a Monleras en la “aldea” en la que ellos, cual ganaderos “irreductibles”, mantienen en Salamanca la siembra de un grano muy poco productivo y que ahora mismo solo se encuentra también en terrenos pobres de Bermillo o Almeida de Sayago. La primera razón que dan es la necesidad de mantener la herencia recibida. “Tenemos que defender el grano de nuestros antepasados”, dice uno de ellos, Pedro Delgado, que a la vez es el alcalde del municipio.

E igual que él piensan los otros. Solo dos más sobre todo porque allí es muy difícil que nazca el centeno porque las tierras no son buenas y la producción, escasa, hace que con los costes de producción tan altos en los últimos años no sea rentable su siembra. Los tres ganaderos no lo piensan, prefieren no tirar de cuentas, y se fijan en sus ventajas.

Por ejemplo, Pedro, que tiene ovejas de leche ecológicas, ha encontrado en lo que conocen como “centeno del país” el mejor modo de alimentar a su rebaño desde otoño. “Es un centeno que nace en estas tierras difíciles porque son de granito y que resiste la falta de agua”.

Ángel está en la misma línea de no hacer cuentas porque para él supone una gran ventaja este centeno del país por su ciclo de producción: “siembro cada año en septiembre, con las lluvias de otoño, y en Los Santos mis ovejas ya lo comen. Y así hasta abril, que es cuando espiga y ya no lo quieren los animales”. Entonces es el momento de guardarlo para la siembra del siguiente año porque de este centeno en Monleras solo se aprovecha el grano como semilla para la siguiente campaña.

Y si no te queda porque el año haya sido malo, como le ocurrió a Santiago, en la siguiente campaña te puedes olvidar de él porque es prácticamente imposible encontrarlo. Se siembra algo en Bermillo y Almeida de Sayago, tierras parecidas a las de Monleras, pero nada en los pueblos próximos salmantinos, aunque Santiago lo ha visto en alguna ocasión en Ledesma. “Es un grano más pequeño y amarillento porque los otros suelen ser verdosos”, explica. Su intención es recuperarlo y sembrarlo el próximo año. Con él, de 35 años, el relevo generacional está asegurado, porque sus dos “compañeros” en la siembra de este centeno del país cuentan ya los años para jubilarse.

Santiago llegó a Monleras para llevar la explotación que tenía su tío y convencido, por su formación, de que podría vivir del campo. Reconoce que los últimos requisitos en cuanto a sanidad animal no se lo ponen fácil. Él es defensor del centeno tradicional porque desde siempre lo vio en casa. “Para una tierra tan pobre es mejor que el híbrido”, dice, “porque es una semilla más rústica y se adapta”. Santiago no entra en los costes pero sí destaca lo bien que le sienta al ganado. “Ves lo bien que está y que engorda”, cuenta. Los tres intentarán que no se pierda y que la tradición de este “centeno del país” siga en Monleras.