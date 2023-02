Los meloncillos devoran a un ternero recién nacido en Yecla de Yeltes

Los meloncillos han vuelto a protagonizar un nuevo ataque contra el ganado en la provincia de Salamanca. La organización agraria UPA Salamanca ha denunciado que esta especie invasora ha acabado con la vida de un ternero recién nacido de la raza charolesa en una explotación de la localidad de Yecla de Yeltes. En un comunicado, UPA asegura que “no cabe duda” de que se trata del ataque de meloncillos, que han comido parte del lengua y las ancas de las patas traseras del animal. Cuando el ganadero ha llegado a la explotación, el ternero todavía estaba vivo, pero las lesiones eran de tal gravedad que eran incompatibles con la vida. Esto ha supuesto al ganadero unas pérdidas de unos 850 euros, dado que el ganadero tiene que alimentar igualmente a la vaca aunque el ternero haya muerto.

UPA Salamanca ha denunciado una vez más que estos animales son “una especie invasora” que cada vez “se extienden más por toda Castilla y León, causando daños en las explotaciones ganaderas, atacando a terneros, vacas, ovejas etc. sin que el ganadero pueda hacer nada por evitarlo, dado que son animales que no se pueden cazar”. La organización exige a las autoridades que aprueben su eliminación y “se tomen las medidas oportunas para quitarla del medio ambiente ya que, no solo causa graves problemas a los ganaderos, sino que también ataca a la fauna autóctona, no adaptada a los ataques de estas alimañas que actúan en manada y son muy agresivas”.