Los ganaderos, indefensos ante el lobo: les ha matado ya un centenar de ovejas

Reconocen que están desesperados, que no saben qué hacer salvo vigilar y estar atentos de madrugada por si el lobo pudiera estar cerca porque desde el pasado mayo este animal ha acabado con la vida de un centenar de ovejas en la comarca de Ledesma. Las últimas, las tres de producción lechera, de una quesería ecológica de Monleras, que mató en la madrugada del pasado domingo. Los ataques más recientes han sido en este municipio, con 12 ovejas muertas de Manuel José García el pasado 8 de octubre y, de nuevo, el 23 le mató otra a este mismo ganadero pero dentro de un huerto urbano del municipio, lo que causó aún más sorpresa, indignación y miedo. Pero los ataques también se han producido antes en Villaseco de los Reyes, El Campo de Ledesma, Gejo de los Reyes o la finca Trabadillo (Tremedal de Tormes aunque más próxima a Villaseco). En esta última a un ganadero, Lucidio Calvo, el lobo le mató 20 ovejas a mediados de agosto y a finales de septiembre, otras 11.

Los ganaderos creen que el lobo o los lobos proceden de la provincia de Zamora y cruzan el río para comer en las explotaciones de la zona de Salamanca, donde las ovejas suelen estar en las parcelas. No saben cuántos ejemplares, pero sí que en los ataques la Junta de Castilla y León a través de sus agentes medioambientales ha certificado que el agresor es el lobo.

En una situación como esta en la que se producen ataques continuados a la ganadería de la zona, desde la Junta de Castilla y León se habría trabajado en lograr autorización para matar al ejemplar que causara tanto daño. No obstante, ahora los ganaderos no se les aporta una solución, salvo la de esperar y confiar en que el lobo se marche, porque desde el pasado 21 de septiembre el lobo, como publicó el Boletín Oficial del Estado a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está inscrito en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El control poblacional se autorizaría desde entonces siempre que se demuestre que “no existe otra solución satisfactoria”, es decir, que si el Gobierno entiende que el ganadero no aplica medidas de protección o preventivas, no se concedería; debe justificarse “que no afecta negativamente al estado de conservación de la especie” y los daños. Total, que los ganaderos solo confían en que se vaya.