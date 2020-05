Los filetes de ternera ecológica que se han puesto de moda y que te llegan directamente del campo a casa

Clemente y otros dos ganaderos, Ángel Tomás Domínguez (de Añover, como él) y Miguel Ángel del Arco, de El Manzano, decidideron hace ya 7 años vender directamente la carne al consumidor apostando por la explotación familiar. Él tiene 35 vacas, no quiere más, y sabe que con este modelo que han elegido “no nos vamos a hacer ricos pero sí nos da para vivir y no nos marcan las pautas de venta. Ahora hay agricultores y ganaderos agobiados por la presión de las grandes multinacionales, por un sistema capitalista que les ofrece ampliar y ampliar y nosotros no estamos en esa dinámica. Hemos apostado por un modelo local que permite tener habitantes en el medio rural”.

Y se han alegrado especialmente estos días, cuando en lugar de tener problemas de venta, como otros compañeros, han visto incluso ampliados sus pedidos, “nos hacen más, sobre todo de carne de ternera ecológica, que estamos en proceso de certificar. Imagino que será porque cuando hay una pandemia la gente mira más por su salud”.

Los tres ganaderos tienen clientes sobre todo en Salamanca capital, Ledesma y la zona de la Sierra, y cada vez funcionan más por grupos de consumo. Cada uno entrega la carne envasada siempre a los mismos clientes para crear una relación de confianza. No han subido el precio, porque lo marcan siempre a principio de año y para toda la campaña “y hasta nos preguntaron el otro día que cómo manteníamos en algunas cosas el de 2013”. Si han notado precauciones del consumidor por la crisis. “Algunos pasan un paño cuando les llevamos la carne, que está envasada al vacío, y nosotros hemos ido siempre con las mascarillas FFP2”. Reparten un día a la semana pero no han tenido problemas para desplazarse.