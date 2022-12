Los elevados costes y la sequía hipotecaron el año

Los precios en origen de la mayoría de los productos agrarios subieron en 2022, algunos de forma significativa. Sin embargo, esa evolución fue consecuencia de una disminución de las producciones por la sequía (lo que redujo los ingresos) y, además, vino acompañada de unos costes de producción disparados que anularon esa mejora. Por otro lado, el sector agrario vivió el año con incertidumbre por la entrada en vigor, a partir del 1 de enero, de la nueva PAC, cuyas disposiciones de aplicación más importantes aún no se han publicado.

Ya en 2021 una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos fueron los elevados costes de producción. La situación se agravó a partir de marzo con el estallido de la guerra en Ucrania, que generó un encarecimiento de los precios de la energía, los combustibles, los piensos, los abonos y los fertilizantes y, con ellos, los de toda la cadena alimentaria.

Si se toman los datos que el Ministerio de Agricultura ha recogido en su primera estimación de la renta agraria en 2022, el precio de los costes de producción ha subido este año en conjunto un 31,2% respecto a 2021, con incrementos especialmente acusados en el caso de los fertilizantes y enmiendas (+75,3%), la energía y los lubricantes (+52,2%) y los piensos (+34,7%).

El precio de los fitosanitarios subió el 19,5%. Ese encarecimiento ha supuesto, en algunos casos, una disminución del uso de estos productos. El ministro Luis Planas señalaba recientemente que la subida del precio de los fertilizantes ha hecho que en la sementera de este otoño se hayan utilizado un 30% menos de abonos que en la anterior, lo que puede incidir en una menor productividad y, por tanto, en una reducción de las cosechas.

En cuanto a la subida de los precios en origen, la subida media de las producciones vegetales fue del 22,1%, aunque los cereales, forrajes, aceite de oliva o patatas registraron incrementos más acusados. En el caso de las producciones animales la subida media habría sido del 24,5%, con aumentos más significativos en el caso de los huevos, la carne de vacuno o la leche.

El año 2022 se cierra con abundantes lluvias pero ha sido uno de los más secos desde que hay registros. Esa sequía, y las elevadas temperaturas registradas principalmente durante el verano, han tenido un fuerte impacto en muchas producciones, como las de cereales, forrajes, vino o aceite de oliva. En marzo se adoptaron algunas medidas para paliar los efectos de la falta de agua en el campo (principalmente fiscales, en materia de empleo y en materia de agua) pero la situación se agravó durante el verano y el sector agrario pidió nuevos apoyos.

Finalmente, en la Orden de módulos para 2023 se incluyeron nuevas medidas fiscales (como la reducción del rendimiento neto en módulos en un 15% para el ejercicio 2022 y en un 10% para 2023) y una reivindicación clásica del sector: la bonificación de la factura por adquisición del gasóleo agrícola (35%) y de fertilizantes (15%) para quienes tributen por el método de estimación objetiva del IRPF. Estas medidas no iban dirigidas solo a paliar el impacto de la sequía sino también el de la subida de los costes de producción derivada de la guerra en Ucrania. Con este fin se concedieron asimismo ayudas al sector lácteo y otros sectores ganaderos.

La nueva PAC entra en vigor el 1 de enero de 2023 pero los agricultores ya han tenido que aplicar ciertos requisitos de la misma a la hora de planificar y realizar sus siembras este otoño, lo que les ha generado numerosas dudas, dado que aún no se han publicado la mayor parte de las disposiciones en las que se recogen las nuevas normas, en particular el Real Decreto que recoge los nuevos regímenes de ayudas directas y el relativo a la condicionalidad. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha tratado de suplir esa falta de normativa con documentos técnicos, de aclaraciones y de preguntas frecuentes, pero no cubren todas las situaciones con las que pueden encontrarse los beneficiarios.