La Lonja fija nuevos precios históricos para la bellota

Como es tradicional, la Lonja Agropecuaria de Salamanca fijó este domingo los precios iniciales de la campaña del cerdo ibérico de bellota en Ciudad Rodrigo, coincidiendo con la festividad de San Andrés. Una mesa en la que destacó la instauración de nuevos «precios históricos», como señalaron tanto ganaderos como empresarios, y que estableció la misma horquilla para las tres categorías, una decisión consensuada entre los vocales de ambas partes pero que levantó cierto malestar entre el público presente.

Como es habitual, los integrantes de la mesa debatieron previamente los precios y se presentaron a la sesión abierta al público con acuerdos consensuados en todas las categorías. De esta manera, se fijó un precio de 3,75 / 4,10 euros/kilo tanto para el ibérico de bellota 100 %, como para el 75 % y el 50 %. Esto supone una subida en todas las categorías con respecto al año anterior. «Esta es una lonja fácil, porque las otras tres lonjas hermanas ya han cotizado y es sencillo porque ya sabemos el precio puesto en Extremadura, donde oscilan entre 3,69 y 4,08 euros por kilo», señalaba Fernando Santos, vocal del sector empresarial. «Hay que admitir que los precios siguen siendo históricos, año tras año, y esto en algún momento tendrá que parar», advirtió.

Todos los vocales hicieron hincapié en que el sector está viviendo un buen momento. «Es algo que cuesta asimilar, el precio lo marca el mercado», destacó Belén González desde el sector empresarial, donde todos agradecieron llegar a un acuerdo con la parte ganadera. En este sentido, desde los ganaderos, Igor Pujol recalcó que «todo es histórico porque los costes también han subido mucho. Creemos que el precio es adecuado y esperamos que este tiempo de estabilidad dure mucho», mientras que otro ganadero matizó: «Estos no son beneficios históricos para el sector; los precios van en consonancia con el coste que conllevan».

La aprobación de estos precios levantó cierta suspicacia entre el público presente. Una ganadera pidió el turno de palabra para expresar su desacuerdo: «¿Estáis todos de acuerdo con esta lonja? ¿Estáis de acuerdo en que el precio sea el mismo para el ibérico puro que para los cruzados?», lamentó ante los presentes.

Otro aspecto tratado en la lonja de este domingo en Ciudad Rodrigo fue el precio del cerdo de cebo y del cebo de campo, en los que se acordó un precio de 2,98 / 3,08 euros/kilo para el primero y de 3 / 3,21 euros/kilo para el segundo. Por otro lado, se mantuvo el precio del resto de categorías, a excepción de los tostones, que suben a 35 / 37 euros.