Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las colas que se han visto en la entrada del recinto en la mañana de este viernes.

Locura por Salamaq: impresionantes colas para entrar en la feria este viernes

Centenares de personas han hecho cola en la entrada del recinto antes de que se abrieran las puertas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:07

Después del exitazo que tuvo ayer la jornada inaugural de 'Salamaq 2025', este viernes, se han vuelto a repetir imágenes de largas colas para acceder al recinto ferial y disfrutar de la feria agropecuaria.

Antes de que se abriesen las puertas del recinto ferial, centenares de personas esperaban impacientes para entrar y disfrutar de todas las actividades que se celebran este viernes, 5 de septiembre, como los concursos de ganado de raza limusina y charolesa.

La nueva edición de la Feria Agroganadera reúne a cerca de 500 expositores y más de 1.500 cabezas de ganado selecto, además de logra acercar el mundo rural al mundo urbano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  2. 2 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  3. 3 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  4. 4 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  5. 5 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  6. 6 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  7. 7 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua
  8. 8 Qué ha ocurrido este jueves 4 de septiembre en Salamanca
  9. 9 Seis colisiones en menos de 24 horas dejan un balance de siete heridos en Salamanca capital y provincia
  10. 10 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la autovía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Locura por Salamaq: impresionantes colas para entrar en la feria este viernes

Locura por Salamaq: impresionantes colas para entrar en la feria este viernes