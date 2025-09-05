Locura por Salamaq: impresionantes colas para entrar en la feria este viernes Centenares de personas han hecho cola en la entrada del recinto antes de que se abrieran las puertas

Imagen de las colas que se han visto en la entrada del recinto en la mañana de este viernes.

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:07

Después del exitazo que tuvo ayer la jornada inaugural de 'Salamaq 2025', este viernes, se han vuelto a repetir imágenes de largas colas para acceder al recinto ferial y disfrutar de la feria agropecuaria.

Antes de que se abriesen las puertas del recinto ferial, centenares de personas esperaban impacientes para entrar y disfrutar de todas las actividades que se celebran este viernes, 5 de septiembre, como los concursos de ganado de raza limusina y charolesa.

La nueva edición de la Feria Agroganadera reúne a cerca de 500 expositores y más de 1.500 cabezas de ganado selecto, además de logra acercar el mundo rural al mundo urbano.