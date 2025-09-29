El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro Uno de los ganaderos busca a otras tres, desaparecidas tras el ataque

Susana Magdaleno Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:20

El lobo ha vuelto a atacar en Salamanca con un balance de 19 ovejas muertas en dos explotaciones ganaderas, en concreto en Gejuelo del Barro y Villaseco de los Gamitos. En el primero de los municipios acabó el pasado sábado con siete ovejas y en la mañana de este lunes fue cuando un ganadero de Villaseco de los Gamitos se encontró en una parcela próxima al municipio con 12 ovejas muertas de las 22 que tenía en la parcela, además de a 7 heridas y las otras tres, desaparecidas.

Eran ovejas castellanas negras que había comprado hace dos años después de la feria agropecuaria de Salamanca y algunas de ellas estaban a punto de parir dos corderos, según mantiene el propietario. Tras el aviso a la Junta de Castilla y León, técnicos del Gobierno regional visitaron la explotación y certificaron que el ataque había sido de lobos y apuntaron a dos ejemplares. De las 12 ovejas, sólo una había sido comida.

En la zona no se habían producido ataques desde diciembre de 2024, después de que desde mayo de ese año hubieran afectado a ganaderos de Encina de san Silvestre, Santa María de Sando y Villaseco de los Gamitos. El ganadero de este último municipio afectado ahora había sufrido otro ataque de lobo en octubre, con tres corderos muertos y sin bajas en ovejas. En esta zona estaban ya en alerta por la proximidad de Gejuelo del Barro.