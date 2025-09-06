Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los líderes agrícolas alertan sobre los cambios en la PAC en la apertura del tercer día de 'Salamaq 2025'

Denuncian que desvirtúa su esencia, recorta un 22% el presupuesto y pone en riesgo el futuro de agricultores y ganaderos

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:50

Los líderes provinciales de ASAJA, COAG y UPA han alzado la voz este sábado en la tercera jornada de 'Salamaq 2025', denunciando la deriva que, a su juicio, está tomando la Política Agraria Común (PAC) en la Unión Europea. Sus declaraciones se han centrado en el riesgo de que los fondos destinados al sector pierdan su carácter exclusivo y sufran importantes recortes.

«Deja de ser la política agraria que era hasta ahora. Tenemos un presupuesto dotado solo para política agraria. Ahora lo quieren integrar en otras políticas y estamos expuestos a que ese presupuesto lo desvíen hacia otros sectores», han advertido. Además, han mostrado su preocupación porque la gestión de esos fondos pase a estar en manos de los Estados miembros, lo que podría acentuar desequilibrios en el reparto.

En este sentido, han alertado de que el dinero «puede ser dirigido a otros lugares donde consiguen más capacidad», dejando a agricultores y ganaderos en una situación de vulnerabilidad. Además, han insistido en que el problema no afecta solo al campo: «Esto es un problema de la ciudadanía. Si tenemos un presupuesto deficitario y metemos la política agroalimentaria entre otras prioridades, la agricultura y la ganadería van a dejar de ser interesantes».

Los portavoces han remarcado un rechazo rotundo a las propuestas comunitarias: «Rechazamos profundamente la propuesta porque no es acorde ni política, ni social, ni económica ni coyunturalmente. Europa está perdiendo muchos trenes, no se hace visible y no defiende la realidad que tendría que defender».

ASAJA ha sido especialmente contundente al subrayar que el presupuesto plurianual de la Comisión reduce los fondos en un 22% y que, además, «desvirtúa totalmente la Política Agraria Común dentro de la Unión Europea». Según han recordado, la postura común que mantiene Castilla y León se apoya en la defensa de la conservación y la explotación sostenible, y será trasladada en una reunión ya programada con la Comisión Europea el 23 de septiembre en Bruselas.

«Lo que hace la propuesta es desmantelar todo lo que teníamos en materia de protección de bienes y de defensa del sector primario», han concluido los representantes provinciales, advirtiendo de un futuro incierto para agricultores y ganaderos si no se corrigen estas medidas.

