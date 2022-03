Las vacas, más caras que nunca debido a las hamburguesas

Si hay un animal que no tiene el mínimo problema de venta ese es la vaca. Está ahora mismo en su precio máximo histórico en todas las categorías y, aún así, no hay suficientes en comparación con las que demanda el comprador. No es problema de escasez con relación a otros años, porque el censo de vacuno ha aumentado, y, en principio, también hay más oferta porque se matan más: el número de animales sacrificados aumentó en 2021 con respecto a 2020.