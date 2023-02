Las consecuencias de la invasión de Ucrania tras un año: aumento de precios salvo el cerdo ibérico

La invasión rusa de Ucrania supuso un antes y un después en precios. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando tuvo lugar, los precios de la mayoría de productos no han dejado de subir y así, con la referencia de las cotizaciones fijadas en la Lonja Agropecuaria de Salamanca, solo el cerdo ibérico, pese a estar por encima de su precio de hace un año, tiene precios semejantes a entonces. Ahora mismo, si la venta se cerrara al precio de la Lonja, un ternero de 200 kilos para cebadero se vendería a 744 euros, pero es que hace un año el precio de ese mismo ejemplar eran 624.

Un añojo “especial” cotizaba en 2022 a 5,13 euros/kilo canal y ahora su precio es de 5,64, lo que hace que ya el consumo de carne de vacuno haya bajado en España. El sustituto era el cerdo blanco, pero a partir de la invasión rusa y de la falta de esta carne en Europa, el precio comenzó a subir y ahora mismo está en máximos históricos. El pasado lunes, la Lonja Agropecuaria de Salamanca fijó para los lechones blancos -de 20 kilos- el precio de 100 euros, cuando uno ibérico -23 kilos- cotiza a 83,49. No hay cerdos blancos, las granjas intentan reponer ejemplares, de ahí que el lechón no deje de subir, especialmente desde el pasado 6 de febrero: ahí superó el anterior récord desde al menos 2005 (que eran los 85 euros fijados el 9 de marzo de 2020) y los operadores no descartan que siga la subida. El cerdo blanco grande, selecto, tampoco tiene freno y cotiza a 1,87/1,88 euros/kilo, cuando hace un año su precio estaba en 1,37. Se mantienen más estables los lechazos con respecto a 2022, pero es que es un producto cada vez más escaso y que había iniciado ya su subida en 2022: un año antes, en 2021, el lechazo “extra” cotizaba a 4,75 euros/kilo y en 2020, a 4,10. Entonces un lechazo de 11 kilos costaba 45 euros, y este lunes, a precio de Lonja, 57,2.

Aún así, los ganaderos asumen la subida del precio del cereal, con la cebada a 302 euros la tonelada -23 más que hace un año- y el trigo, a 322 -35 más que antes de la invasión rusa de Ucrania-. A esto añaden el aumento de costes de energía.

Uno de los productos que más ha subido es el huevo, que cuesta prácticamente al doble que hace un año: la docena del de jaula tipo L, según datos del Ministerio, tienen un precio de 1,82 y hace un año, de 0,96. Los camperos mezcla L y M han pasado en este periodo de tener un precio de 1,16 la docena en 2022 a los 2,09 de ahora.