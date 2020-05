La solución de la Junta de Castilla y León para la PAC de este año

El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina, animó ayer a que, ante las dificultades surgidas en contratos de arrendamiento no cerrados e imposibles de realizar por el confinamiento, se presenten las solicitudes de la PAC “aunque estén incompletas”.

Medina señaló que lo normal es que ese trámite se hubiera cerrado en octubre y se hubieran liquidado entonces los impuestos, pero advierte que la Comunidad ha pedido que se considere “fuerza mayor” y, aún así, del 15 al 30 de junio hay un periodo de revisión de solicitudes. “Si viéramos que hay una incidencia, se subsanaría”. Medina señaló que hay una situación particular, que son las prórrogas, es decir, aquellos que hicieron contratos por un tiempo determinado que terminó en septiembre de 2019 y lo prorrogan, con nuevo documento o no. “Si en el contrato anterior se permitía una prórroga, estudiamos que no sea necesario hacer nuevo contrato y liquidar impuestos de nuevo”, apuntó Medina. Salamanca es una de las provincias con más solicitudes de PAC entregadas, por encima del 70%.