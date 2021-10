La prueba de un ganadero salmantino para defender a sus ovejas del lobo

El ganadero Manuel José García no quiere que el lobo vuelva a atacar a sus ovejas y que le ocurra como el pasado 7, cuando se encontró 12 muertas. Para evitarlo, y debido a que ahora tiene que dejarlas en una zona de su pueblo, Monleras, más desprotegida para el rebaño, ha decidido intentar asustar al lobo... con luces.

A medianoche Manuel José deja la furgoneta junto al rebaño con una luz encendida. Además, junto al redil, enciende cuatro focos que funcionan con energía solar. “Hasta ahora no las habíamos puesto, pero vamos a probar”, explica el ganadero.

Después de su ataque otro ganadero sufrió otro aunque, no saben la razón, el lobo no llegó a matar a la oveja aunque sí le desgarró la piel. “Aquí desde primavera hay ataques. Si no es aquí, es a 20 kilómetros, en Villaseco o en Campo de ledesma”. Dentro de Monleras la zona más expuesta es la próxima a Villaseco de los Reyes.

Manuel José no tiene perros que cuiden el ganado, como recomienda el Gobierno, porque explica que no es zona donde las ovejas suelan pastorearse. Además, no le atrae la idea de tener mastines por el problema que puedan causar a gente que salga a pasear por la zona. De momento y hasta que pase la amenaza, él se intenta defender con las luces. Y todos los ganaderos del pueblo, porque ha atacado a 4 de los 6 que tienen ovejas, están de guardia.