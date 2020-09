La patata, por los suelos, y los agricultores salmantinos, desesperados

Los agricultores salmantinos empiezan a desesperarse con una campaña de patatas que no les está dejando precios ni altas producciones que compensen su siembra. Si como media los agricultores estiman que cultivar un kilo de patatas tiene un coste aproximado de 9 céntimos el kilo -siempre en función de zonas y tipos de riego- con las patatas que están arrancando ahora los productores obtienen la mayoría entre 11 y 13 céntimos por kilo. “Este año lo único que hacemos es cambiar dinero, no se gana nada con estos precios”, apunta Juan Carlos Arias, agricultor de Huerta que este lunes cosechaba en su parcela patatas rojas y también blancas “agria”. Si otros años estas últimas eran de las más cotizadas, en esta ocasión los agricultores no confían en obtener por ellas ni 16 céntimos el kilo. De hecho apenas ha cosechado de esta variedad. “Hoy sacaremos un viaje para ver qué tal sale”.

Con estos precios y producciones más bajas de lo habitual -porque si otros años se alcanzaban de media los 50.000 kilos por hectárea este año están en torno a los 40.000- los agricultores están desmotivados. Además también contribuye a ello que la cosecha no la marcan ellos sino que el ritmo depende de lo que determinen los almacenistas, que son los que piden patatas en función de si han vendido las que ya tenían en el almacén. Habitualmente los agricultores en años malos quieren terminar de cosechar cuanto antes y ponerse a planificar la campaña siguiente pero en esta ocasión la pesadez del mercado les obliga a ralentizar los arranques y se está aún lejos de alcanzar el 50% de la cosecha de patatas en la provincia de Salamanca. También contribuye a que esto sea así la siembra escalonada que tuvo que realizarse como consecuencia de las lluvias.

Igual que en años anteriores, y debido a que el mercado al que se dirige Salamanca es distinto al del resto de Castilla y León porque la patata suele ser de saco, no apta para lavado, el precio también es más bajo que en otros puntos de la Comunidad. En zonas como Valladolid o Segovia los precios están entre los 11 y los 25 céntimos el kilo.