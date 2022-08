La nueva PAC y los costes de producción, claves del nuevo curso

Lo primero a tener en cuenta es todo lo relativo a la PAC. De entrada, falta la aprobación formal del Plan Estratégico de la PAC por parte de la Comisión Europea; en un principio, esto era un mero trámite, pero la denuncia presentada por ASAJA de Córdoba, advirtiendo de que Planas y su equipo no habían respetado las normas de procedimiento establecidas por Bruselas a la hora de elaborar el citado documento, pueden complicar las cosas; estamos ante un problema de carácter formal, pero problema al fin y al cabo . En paralelo, y suponiendo que se salve este último paso, los responsables del Ministerio de Agricultura tendrán que elaborar la normativa que es de su competencia, para que pueda comenzar la aplicación efectiva de la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023. Además, las Comunidades Autónomas también deben desarrollar la parte de las reglas del juego de su incumbencia, que no son pocas. Esa nueva PAC va a entrar en vigor con una serie de excepciones en lo que respecta a los barbechos y la rotación de cultivos, como consecuencia de la guerra en Ucrania y de la necesidad de aumentar la producción de cereales y de oleaginosas, sobre todo.

Otro de los asuntos claves será la subida de los costes de producción, que afecta tanto a los agricultores como a los ganaderos. No es un problema nuevo, porque ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de los meses transcurridos de este año y que, según todas las previsiones, va a ir a más. En el caso de los agricultores destaca el incremento de los precios de los fertilizantes como consecuencia de la escasez de la oferta y de una demanda creciente a nivel mundial; en los nitrogenados, la mayor parte de sus costes de elaboración están vinculados al precio del gas natural, que sigue por las nubes. Por otro lado, según los expertos, no hay que descartar en determinados momentos algún problema de escasez. Este fenómeno se debe en parte a la guerra en Ucrania, lo mismo que la escalada de los precios de los combustibles de origen fósil, como los derivados del petróleo. El precio de la luz sigue disparado y no hay previsiones de que vaya a bajar a corto plazo.

En el caso de los ganaderos, a los elementos anteriores hay que sumar la subida del precio de los productos utilizados en la alimentación animal, especialmente de los cereales y las oleaginosas. Además hay que añadir el fenómeno de la sequía y de las altas temperaturas que han provocado que falten los pastos para la ganadería extensiva y haya que alimentar a la cabaña con piensos. Además, también hay otro incremento derivado de la necesidad de abastecer con cisternas a las explotaciones porque se han secado las charcas, los manantiales y las fuentes y los animales necesitan beber todos los días.