La lenta agonía de las cabras en Salamanca

En Salamanca hay unas 295.000 ovejas y existe alarma porque en tres años el censo se ha reducido un 30%: en cabras el censo es 5.500, cifra prácticamente simbólica, con solo 15 municipios que tienen más de 100 ejemplares. El problema que se encuentran los cabreros es que no pueden vivir solo de la venta de cabritos y, en cambio, los compradores no se acercan en busca de la leche a los pueblos porque no les es rentable. Si en ovejas hay rebaños de 2.000, en Salamanca el pueblo con más cabras es Lagunilla donde suman 847... pero 8 ganaderos.