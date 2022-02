La invasión rusa rompe el mercado de cereales en las bolsas internacionales

El mercado de cereales está “roto” después de la invasión rusa a Ucrania en las bolsas internacionales, que cerraron el jueves el mercado nocturno de Chicago con la cotización del trigo y maíz suspendida por alcanzar ambos el límite de subida, pero que a las horas bajó. Las tropas rusas habían entrado en Ucrania, entre otros puntos, por el puerto de Odessa, que es el principal de salida de grano hacia España. Lo mismo ocurrió en Euronext (Matiz) de París, lonja referente también en España para trigo y maíz, con límite al alza el jueves y un precio que se dio la vuelta el viernes.

Ante esta situación de inestabilidad en precios, el presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas (Accoe), Marcos Martínez, recomendó en declaraciones a este periódico actuar con una “tremenda prudencia”, que significa ser “muy conservadores” en las compras y “trabajar en el corto plazo porque la situación -auguró- va a perdurar”. Los comerciantes señalan que los grandes perjudicados por la subida del cereal serían los ganaderos, ya asfixiados por costes.

Además, y dada la variación de precios del cereal, casi en minutos, el presidente de Accoe mantiene que “las lonjas no tienen ahora sentido” y explicó que al celebrarse una vez a la semana casi nada más fijar el precio éste ya puede quedar desactualizado. “Las lonjas consisten en informar y en dar claridad y ahora es imposible. Además no pasa nada porque no hay peligro de desabastecimiento de los mercados”, señaló Marcos Martínez.

Ucrania, granero de Europa, tiene un gran peso para España en cereal porque el 17% de las compras de trigo del exterior proceden de allí, igual que el 30% del maíz. Ahora Accoe señala que si Rusia confirma su control de Ucrania dispondrá de, por ejemplo, el 30% del comercio mundial del trigo “y la importación dependerá de decisiones políticas”, señaló Marcos Martínez en alusión a posibles sanciones. En su opinión, todo apunta a que cambiarán las relaciones comerciales y Rusia y Ucrania girarán su producción hacia China, mientras augura compras españolas de trigo en Francia o de maíz en Brasil y Estados Unidos, países a los que ahora no se recurre porque el precio suele ser más elevado.

Un problema añadido a la dependencia exterior que tiene España en cereal es la sequía, que hace que las previsiones de cosecha 2022 bajen, estima Accoe en torno a 5 millones de toneladas con relación a la cosecha de 2021.