La catástrofe ovina de Salamanca: 11.273 ovejas menos y 12 explotaciones cerradas

Hasta este año al ganadero no le compensaba vender las ovejas para sacrificio porque su precio era muy bajo, en torno a los 40 euros por oveja. Sin embargo, y debido al tirón de la exportación, ahora son muy demandadas y los ganaderos se encuentran sobre la mesa ofertas por sus ovejas viejas de entre 60 y 100 euros el ejemplar . No hay apenas diferencia de precio con la oveja para vida pero con la ventaja de que cuando venden para sacrificio no hay selección previa, todas valen, de ahí que entre una opción y otra, y con los condicionantes anteriores, los ganaderos suelan inclinarse por llevar a sus ovejas al matadero, lo que aceleró la bajada del censo de ovino.

Los ganaderos de ovino tienen claras las causas de que la sangría no cese y de que la caída haya sido mayor desde 2021 a 2022 que desde 2020 a 2021, cuando “solo” se perdieron en Salamanca 7.652 ovejas. A finales de 2021 comenzó el aumento del precio del pienso y los ganaderos vieron aún más en peligro la rentabilidad de rebaños. A esto se ha unido el alto precio de las ovejas para sacrificio, que ha llevado a productores a aprovechar el momento, bien para reducir el número de ejemplares del rebaño o directamente para quitarlo; y la esclavitud de esta vida, que hace que los jóvenes no quieran trabajar con ovejas. Los ganaderos cada vez son más mayores y son muy pocos los que encuentran el relevo, lo que les anima a vender. También el hecho de que el lobo esté ahora protegido.

Manuel Malmierca, ganadero de Castellanos de Moriscos con un millar de ovejas tiene clara la razón por la que cada vez hay menos rebaños: “Esto es muy esclavo -dice-. Estamos todo el día con ellas llueva o haga frío y desde que amanece hasta que se pone el sol y esto no hay quien lo aguante salvo que se viva desde chico”.

Para él además es decisivo el tema de las ayudas “porque es una vergüenza que nos paguen 11,89 euros por oveja. Antes cobrábamos 36 o 37, lo fueron bajando y ahora mismo eso no es dinero porque nos han ido quitando y engañando y la gente no puede”, apunta. Explica que ahora mismo tampoco compensa el precio de los corderos “porque el precio del pienso te come. Está a 70 pesetas el kilo -0,42 euros- y la oveja se puede comer cuando pare sus dos kilos, más la paja, más el trabajo que le ponemos. Así no se puede seguir. Esto no hay quien lo quiera”, dice.