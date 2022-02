La Asociación de Criadores siembra dudas sobre el ibérico en Alemania

El debate sobre si el cerdo cruzado es también ibérico -como así contempla la Norma de Calidad aprobada en 2014 por el Gobierno de España- se ha abierto pero en Alemania, después de que en un programa de la radio pública se arremetiera contra lo que llamaron “’el fraude’ del jamón ibérico al poner en duda el procedente de animales con cruce duroc.

Según publicó este fin de semana el digital The Objective, Deutschlandradio dedicó casi una hora a las macrogranjas españolas -por el eco de las declaraciones del ministro Alberto Garzón a The Guardian- y también a lo que denominó “falseamiento” del ibérico. A la pregunta de una periodista alemana: ‘¿puede el jamón ibérico seguir llamándose ibérico?”, Elena Diéguez, secretaria técnica de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico - Aeceriber- lo desmintió. ‘Llamamos ibérico a un cerdo que simplemente no es ibérico’, dijo. “Permitir eso -se refiere a haberlo incluido como ibérico en la Norma - fue un gran error”. Diéguez se refería al cruce de ibérico con el de raza duroc, diferenciado para el consumidor por las catalogaciones raciales del 50% y 75% ibérico. Diéguez propuso que esos cerdos cruzados y sus productos se denominaran duroc-ibérico o ibérico-duroc. A pesar de los intentos de este periódico, Elena Diéguez no se pronunció ayer sobre estas declaraciones.

La noticia publicada fue compartida por ganaderos e industriales del sector ibérico, incluso a través de grupos de redes sociales que tienen en común, y fuentes de estos colectivos han expresado en privado su malestar por lo inadecuado de abrir ese debate precisamente en Alemania, uno de los principales compradores de ibérico. Estas mismas fuentes señalaron que existen otros canales para expresar el descontento sin alimentar insinuaciones de fraude, más cuando está sobre la mesa una revisión de la Norma de Calidad del Ibérico impulsaba por la Asociación Interprofesional del Ibérico -ASICI-, a la que pertenecen tanto los ganaderos como los industriales, y que tuvo que posponerse por la pandemia.

En la última campaña de bellota (2020-2021) se sacrificaron 682.935 cerdos ibéricos y de ellos un 63% fueron 100% ibéricos. Del 37% restante, el 9% fueron 75% ibérico y el 28% que queda, 50% ibérico. En Castilla y León, el 45% de los sacrificados fueron del 50% y del 100%, un 33%.