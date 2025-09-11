La Junta refuerza la bioseguridad por el caso de gripe aviar Se trataba de un águila calzada con síntomas nerviosos

S.M. Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha reforzado la prevención, control y vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en explotaciones avícolas del entorno del municipio salmantino de Pedraza de Alba tras la detección en este municipio del caso de gripe aviar en aves silvestres que ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, intensificará la búsqueda de animales muertos, por si hubiera más casos.

Según ha informado el Gobierno regional, el 16 de agosto se localizó un ejemplar de águila calzada con síntomas nerviosos en el entorno de la localidad. Siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades, se informó a los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma y análisis de muestras. Mediante la técnica de PCR el Ministerio ha confirmado el positivo y la Junta ha procedido entonces a tomar medidas adicionales en cuanto a refuerzo de la bioseguridad.

En España existe un programa nacional de vigilancia basado en riesgo que, según informa la Junta, tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

La Junta resalta en nota informativa que el positivo «no supone ningún riesgo para la salud pública» y explica que la variante del virus H5NI que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano. También señala que el agente patógeno no puede ser trasmitido a través de consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

La gripe aviar es una enfermedad vírica, muy contagiosa, que afecta principalmente a aves de corral y acuáticas silvestres.