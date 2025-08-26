«La Junta de Castilla y León ha hecho llegar rápido el alimento para el ganado»

S.M. SALAMANCA Martes, 26 de agosto 2025, 10:07 Comenta Compartir

Los ganaderos han comenzado a recibir el alimento para su ganado, como se comprometió la pasada semana a hacer la Junta de Castilla y León como ayuda a los afectados por los incendios. «Podemos decir que ha auxiliado rápido y ha puesto en marcha un paquete importante de ayudas», señaló Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, que a su vez gestiona junto a las otras organizaciones agrarias la oleada de solidaridad de otros agricultores y ganaderos, dispuestos a enviar paja a los que la perdieron con el fuego. Dada la respuesta del Gobierno regional apunta que ahora «a lo mejor no es necesario «descapitalizar» al ganadero que ha ofrecido paja», aunque la decisión dependerá de las necesidades que tengan los afectados en los próximos meses. Está, no obstante, en contacto con la Diputación de Salamanca, que se ofreció, en el caso de ser necesario, a transportar la paja desde la explotación que la dona hasta la del afectado por los incendios. «El alimento urgente ya lo está sirviendo la Junta de Castilla y León y ha abierto la línea para que se soliciten ayudas y se ha comprometido a que se paguen pronto», añadió Juan Luis Delgado.

Por su parte, Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca, organización que pertenece a UPA-COAG, insistió en la misma idea e indicó que a la Junta en este sentido «no se le puede achacar nada. Ha dado un paso adelante y les ha hecho llegar rápido el alimento para el ganado. Había algunos viviendo de «limosnas» que les daban otros ganaderos y no hace falta», dijo. En relación a la oleada de solidaridad, Juan Luis Delgado no se mostró sorprendido porque es algo, señaló, que se vivió también con otros incendios como el de San Felices de los Gallegos o Ávila.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA de Salamanca convocaron la pasada semana a los ganaderos y agricultores salmantinos afectados a una reunión en Villar de Peralonso para canalizar las ayudas y cuantificar daños, que entienden que debe hacerse en colaboración con los ayuntamientos porque son los que, señaló Carlos Sánchez, «tienen amplio conocimiento sobre lo que quemado y lo que están más cerca de los vecinos. Lo importante es llegar a todo y que no se duplique. De momento, las ayudas de urgencia ya están en marcha», reiteró.

Esta semana las organizaciones agrarias esperan volver a ser citadas por la Junta de Castilla y León -como la pasada- para definir en esta ocasión qué ocurre con infraestructuras destruidas por el fuego y cómo abordar su reconstrucción. Preocupan también casos concretos, como el de algún ganadero que tuvo daños en el tractor al ayudar a apagar el fuego o también tienen las organizaciones agrarias casos de ganaderos que han perdido encinas, con la bellota de montanera. También existen dudas sobre aspectos cómo la reclamación de daños en muros por la entrada de maquinaria en las fincas o sobre la comunicación a la Junta de Castilla y León, también a través de la página web.