Juan Luis Delgado, ASAJA Salamanca: “El sector me pide que tenemos que parar esta deriva en sanidad animal; avanzar pero no erradicar”

ASAJA Salamanca ha pasado de obtener el 44,82% de votos en 2018, a lograr el pasado domingo el 52,40% y a imponerse a la siguiente organización (Alianza UPA-COAG) no por 20 votos como entonces, sino por 399.

¿Por qué ASAJA en Salamanca ha obtenido tan buenos resultados?

—Porque hemos sido sinceros, hicimos lo que habíamos venido a hacer, que es trabajar. ASAJA Salamanca es la que ha juntado al sector, les guste a unos o no les guste, y lo hemos hecho desinteresadamente y para intentar conseguir soluciones. Que no se han conseguido las que queríamos, por supuesto que no. Pero creo que se ha beneficiado a todos, incluso a las otras organizaciones agrarias. No hemos buscado discrepancias y pese a tener una representatividad mayor no hemos ido con arrogancia y superioridad. Hemos actuado con claridad y juego limpio.

¿Crees que el sector se ha dado cuenta de lo importante que es el papel de las organizaciones?

—Todavía no acaba de ser consciente. Sí en cuanto al interés particular de cada uno. El sector en sí no es consciente porque hay muchas cosas que no se ven: todo lo que se hace en las reuniones y las pataletas que tenemos con los jefes de servicio, directores y demás, intentando cambiar cosas. Los que se han movilizado es lo que ven lo que hacemos en el día a día, nos valoran un poco más por la labor gestora, que hay que hacerla, es imprescindible. Ojalá se diesen cuenta de que las organizaciones somos necesarias y por eso su apoyo, pero yo creo que no.

Y ahora, ¿cuáles serán los puntos de su reivindicación?

—Nosotros no hemos cambiado y los problemas desgraciadamente, tampoco. Los problemas van a ser recurrentes, lo digo siempre. El principal es no tener un margen comercial de nuestra actividad. Como no tenemos el margen comercial necesitamos de las dichosas limosnas, que una de ellas es la PAC, y cada vez va a peor y no nos viene a auxiliar, sino a apretar un poco más. O las grandes distribuidoras, que están haciendo su agosto pese a la Ley de la Cadena Alimentaria y a los productores. Queremos que el sector tenga rentabilidad; si no existe, no hay relevo y no habrá productos de cercanía y de calidad en este país.

En sanidad animal, ¿por dónde irá la reivindicación?

—Hemos trabajado mucho y hemos conseguido muy poco. El sector me pide que tenemos que parar un poco esta deriva: tenemos que seguir avanzando en sanidad pero ir a la erradicación es complicado por todos los factores que se niegan a reconocer que interfieren. Creo que no lo quieren reconocer porque en el momento en el que se reconozca que todas las especies contagian mucho más de lo que nos dicen realmente, no tendrían argumentos para matarnos nuestras vacas. La presión que tenemos los ganaderos a pie de campo es insoportable.

¿Cuál es su futuro en ASAJA Salamanca cuando acabe su mandato?

—La idea es un proceso electoral, que haya otro relevo, otro que sepa más que yo. Entrará sabiendo un poco menos e irá mejorando. Los estatutos los cambié convencido de lo que hacía. Sí es cierto que te das cuenta de que cuando llevas un tiempo tienes más soltura y conocimiento más amplio pero también estoy convencido de que quedarse en los puestos mucho tiempo no es bueno. Sobre todo porque yo vivo de mi actividad de ganadero de vacuno.

La Alianza UPA-COAG señaló que la “uberización” del sector había tenido mucho que ver en la victoria de ASAJA. ¿Qué opina?

—Me parece que es escurrir el bulto e intentar buscar una justificación que no es tal. Nosotros al día siguiente de las elecciones estábamos trabajando ya, dando charlas.

¿Hay cambios que pretenda introducir en ASAJA Salamanca?

—Queremos implementar el servicio integral para todo el socio. Se empezó haciendo tarjeta, un libro de ganado pequeño, luego vino la PAC, ayudas y vas implementando... En fiscalidad teníamos una asignatura pendiente y es lo que vamos a poner en marcha en este periodo. La idea es que como socio se entre, se deje el papel y se lo gestionen hasta el extremo. Sabemos que es complejo pero sería lo mejor que podíamos tener, viendo además cómo desgraciadamente la burocracia no se va simplificando. Medina decía que daríamos una tecla y la PAC estaría hecha y es casi lo mismo que lo que estamos viendo: que estamos muy preocupados de cómo vamos a afrontar la PAC que vamos a empezar a hacer dentro de 15 días.