Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura: “¿Por qué no podemos ‘discriminar positivamente’ al profesional?”

Dialogante, el consejero Jesús Julio Carnero, no pierde la sonrisa ni las formas, tampoco en una negociación de la PAC en la que desde el primer momento ha apostado por la moderación y la colaboración con el Ministerio para intentar conseguir sus objetivos para Castilla y León.

–Consejero, lo primero es saber cómo se encuentra. Decía el presidente de la Diputación de Salamanca que le veía en su mejor versión.

–Yo le agradezco al presidente de la Diputación provincial sus palabras, que sin lugar a dudas están hechas desde el cariño. Me encuentro muy bien, milagrosamente bien y por ello tengo que dar gracias a Dios y por supuesto al personal sanitario de la Comunidad Autónoma.

–¿Cómo ha visto la Feria? Le ha sorprendido la gente que hay o se lo esperaba?

–La reanudación de la Feria me sorprende gratamente. Yo se lo he dicho públicamente y personalmente a Javier Iglesias. Ha sido un acto de valentía y de inteligencia. Hay que destacar que era muy importante volver a poner en marcha la Feria y yo, dentro de las circunstancias que estamos viviendo de pandemia, la veo muy bien. Desde el punto de vista del ganado la veo espectacularmente bien, desde el punto de vista de la maquinaria baja un poco, pero todos sabemos lo que ha ocurrido, y desde el punto de vista de la asistencia del público, las cifras que se están manejando diariamente hablan muy positivamente de la Feria y, lo que es más importante, del futuro de la Feria.

–Ha estado dos jornadas en Salamanca en contacto con los con agricultores y ganaderos, ¿cómo ha encontrado al sector?

–Pues mire, yo veo un sector vivo, dinámico, y un sector que además hoy tiene un mayor reconocimiento por parte de la sociedad, y un sector, además, preocupado, así me lo transmiten los agricultores y ganaderos. Preocupado por las inestabilidades climatológicas, por las inestabilidades de mercado, por la PAC, preocupado por todo lo que tenemos en este momento entre manos.

–El político suele decir que hay que trabajar en lo que de verdad importa a la gente, y usted que ha hablado con tantos en Salamanca, ¿que es lo que ha detectado estos días que preocupa al agricultor y al ganadero?

–Pensemos por ejemplo en la patata, en la leche. Es decir, le preocupa las inestabilidades de mercado, las climatológicas, el tiempo como sabemos está loco y eso preocupa a todos. Pero si hay un tema que preocupa de manera generalizada es lo relativo a la PAC, la negociación de la PAC dada la incertidumbre de la misma en estos momentos.

–En relación a la sanidad animal, al saneamiento, en la feria varios ganaderos comentaban que estaba aumentando el número de explotaciones con tuberculosis, ganaderías antes limpias que en estos últimos meses habían tenido que sacrificar un número alto de animales. ¿Le consta que es así o estamos en las cifras del año pasado o incluso bajando?

–De momento estamos en las cifras del año pasado.

–Una de las medidas de apoyo que anunció en la Feria han las ayudas a construcción de cebaderos. A efectos prácticos, ¿cómo cree que ayudará al ganadero?

–Primero estamos intentando que los animales finalicen su cebo en Castilla y León, que terminen de desarrollarse en su entorno, evitando de esa manera problemas de bienestar animal, el estrés que pueda provocarles, reduciendo así los desplazamientos y produciendo además ahorros de energía. Estos cebaderos facilitan la comercialización de ganado en común, con una repercusión positiva en el precio final del producto, porque se van a reducir las relaciones comerciales intermedias.

–¿Mejorará también indirectamente la situación de aquel ganadero que combate la tuberculosis en su explotación y que no puede en este momento afrontar una inversión en este tipo?

–Por supuesto, eso es obvio. Como decía anteriormente les beneficiará porque no habrá intermediarios y se minimizará el efecto negativo.

–Fíjese que con la tuberculosis siempre en Salamanca nos viene el recuerdo de la finca “Castro Enríquez”. Lucha de la Diputación con la Junta contra la tuberculosis, con medios, y fueron 20 años de sacrificio de ganado, algo a lo que ningún particular sobreviviría. ¿Tiene fin esta enfermedad o el ganadero debe acostumbrarse a convivir con ella?

–Mire usted, todas las enfermedades tienen fin porque sino la especie humana junto a la especie animal no hubieran sobrevivido. Por tanto, siempre hay que pensar que esto lo vamos a superar, y estamos trabajando en ello, pero ojo, sobre todo quien está trabajando es el ganadero. Y yo quiero hacer un reconocimiento público de su labor. La enfermedad puede tener fin, dado que hay países, zonas y en nuestro caso de la Comunidad, varias provincias, donde ya se ha erradicado la tuberculosis. Los Programas nacionales y europeos lo que persiguen es que sea cada vez menos presente en el territorio, eso se llama prevalencia. Y en Castilla y León fíjese si lo estaremos haciendo bien que tenemos tres provincias erradicadas como Burgos, León y Valladolid, y otras 4 en fase de erradicación: Palencia, Soria, Zamora y Segovia. Lo cierto es que los casos o los focos cada vez están más localizados y más aislados, y por tanto más estudiados.

–Preocupa la PAC. El Ministerio no está dispuesto a que se exija al beneficiario estar inscrito en el Régimen Especial Agrario, como pide Castilla y León, y el ministro así lo dijo en la Feria. ¿No está muy difícil la batalla?

–Mire, la posición de partida de Castilla y León es de defensa del agricultor y ganadero profesional. El Ministerio nos ha presentado una propuesta en la que se cumpla alguna de estas modalidades: que al menos el 25% del conjunto de sus ingresos procedieran de las rentas agrarias, segundo, que cobrara hasta 5.000 euros de la PAC, o en tercer lugar que estuviera inscrito en el Régimen de la Seguridad Social Agraria. ¿Qué es lo que pide Castilla y León? Que en cualquiera de estos supuestos esté inscrito en el Régimen de la Seguridad Social Agraria. En esta situación estamos solos los castellanos y leoneses. Pero lo verdaderamente importante es que aquí no sobra nadie, no sobra ningún agricultor ni ganadero, pero lo que si es verdad es que al agricultor profesional le tenemos que adjetivar, o como se dice ahora, le tenemos que ‘discriminar positivamente’.

Y hay distintas opciones. Pensemos, por ejemplo, en el pago redistributivo. De la misma manera que a la mujer agricultora o ganadera se le va a discriminar positivamente, ¿por qué no podemos discriminar al agricultor y ganadero profesional? Por tanto, la batalla, si me permite la expresión, no está difícil, lo que está es abierta.

–¿Tuvo ocasión de hablar con el ministro de este tema durante el paseo?

–Sí, en el paseo hablamos en diferentes momentos, sobre la PAC, también con el presidente de la Junta.

–¿Qué pasa si la “clase media” del campo, es decir, los que se dedican al campo y a otra cosa, reciben con la nueva PAC más dinero que ahora y a costa de los que viven solo del campo?

–Pues que estaríamos haciendo un grandísimo daño a los agricultores y ganaderos profesionales de hoy, pero sobre todo estaríamos haciendo un grandísimo daño a los agricultores y ganaderos profesionales del futuro. Yo creo que, como le decía anteriormente, es importante que recompensemos. En resumidas cuentas, y esta es la palabra, que les reconozcamos. Que reconozcamos al agricultor y ganadero profesional porque eso nos señala una línea de futuro como actividad profesional en este sector que sin lugar a dudas es atractiva para nuestros jóvenes. Porque defender a un agricultor y ganadero profesional no es defender solo a los de Castilla y León sino que significa defender a la agricultura y a la ganadería de España, y por tanto es positivo para todos los agricultores y ganaderos profesionales de España.

–¿Qué porcentaje de agricultores y ganaderos profesionales hay en Castilla y León?

–Agricultores profesionales entre el 68 y el 70 por ciento pero representan el 88 por ciento de la superficie, es decir son explotaciones de mayor tamaño.

–¿Qué defiende Castilla y León en relación a los ecoesquemas?

–Sí, en primer lugar, que seamos prudentes en su aplicación por es una nueva técnica que introduce la PAC. En segundo lugar, y muy importante, que cualquier agricultor y ganadero, en cualquier parte del territorio nacional, tenga la posibilidad de hacer prácticas que se avengan bien con el medio ambiente a través de los ecoesquemas y en concreto y en Castilla y León, que haya prácticas también para los agricultores de cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío. En tercer lugar, que no se aplique la ‘degresividad’, es decir, que no se penalice al agricultor o ganadero que tiene una mayor extensión o un mayor número de cabezas de ganado porque entonces estaríamos también discriminando negativamente a los agricultores y ganaderos profesionales en este ámbito. En definitiva, que la aplicación de los ecoesquemas permita que también los agricultores y ganaderos de Castilla y León, de cualquier tipo, puedan expresarse a través de estas prácticas, puedan utilizar las mismas y cobrar la correspondiente PAC.

–¿Y sobre las ayudas asociadas?

–Otro tanto de lo mismo. En primer lugar, que los sectores tradicionales que las vienen recibiendo, el ganado, las proteicas y la remolacha lo sigan recibiendo en Castilla y León con los mismos importes sin aplicar ningún criterio de regresividad. Y, por supuesto, que se apliquen estas ayudas asociadas en todo el territorio nacional, como se venían practicando hasta ahora.

–¿Puede el agricultor estar tranquilo sobre la remolacha?

–Estamos trabajando en ello. La negociación es franca, tiene una interlocución continua y constante. Por ello estamos trabajando para que sea un sector que reciba las ayudas como hasta hoy, con el mismo grado de reconocimiento.