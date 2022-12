Jesús, empleado en un matadero: “Es el único lugar donde hay trabajo”

¿Cómo entró en el matadero de Guijuelo en el que aún trabaja?

—Empecé por casualidad. Trabajaba de seguridad y, hablando con amigos, les decía que quería dejar la noche. Empecé para la campaña a finales de noviembre. Después de cuatro meses de contrato me propusieron hacerme indefinido y hasta ahora. Es el único lugar donde hay trabajo; te metes en el sector servicios, funcionario o no tienes otra opción. El turismo no es la opción para toda la población.

¿Cual es su función?

—Empecé de peón en cuadras, en lo básico, y he ido evolucionando. Ahora estoy más con el hacha.

¿Y sus horarios?

—Trabajo de una de la madrugada a nueve de la mañana. Te acostumbras, aunque los años pesan y al dormir de día no descansas lo mismo que la noche. No es el trabajo de mi vida, pero entras, se te da bien y tienes los fines de semana. Es un trabajo duro, pero no me arrepiento porque me ha permitido vivir.