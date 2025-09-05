Susana Magdaleno Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:04 Comenta Compartir

Marta Diego es una ganadera salmantina con vacuno de raza charolesa, ingeniera agrónoma, con amplia experiencia, y con la inquietud de aprender todo lo posible sobre el ganado que produce, lo que la ha llevado a estancias en Francia para conocer cómo trabajan otros ganaderos. Está en la feria para competir en el concurso nacional de esta raza y, al escuchar la pregunta sobre si una vaca es inteligente o no, no duda en responder, muy tajante, que sí. Y lo explica de manera sencilla: «Lo ves sólo en que, si dejas una puerta abierta, enseguida se van, o en el tema del pienso, que saben dónde está».

«Las vacas conocen perfectamente los coches; saben cuáles son los nuestros. Para venir a la feria, íbamos a cargarlas en el camión y, como íbamos a una hora que no era la suya, ellas saben perfectamente que ese día pasa algo diferente. Saben la hora y que vas a venir». Marta explica que conocen a las personas y extrañan a las que no conocen.

Además, las vacas son animales «gregarios y jerárquicos», cuenta Marta, «y si entra una nueva en el grupo, lo primero que van a hacer es conocer quién es el líder o la líder. En este caso, las hembras primero se miden, se pegan un poco, hasta que se establece la jerarquía, y luego ya no hay ningún problema».

Marta señala que, en una ganadería de vacuno, hay que diferenciar entre las vacas que son líderes y aquellas que directamente son jefas, aunque a veces ambas figuras coinciden. «Las líderes son las vacas a las que siguen cuando se salen del cercado, por ejemplo. La jefa es la que come primero y la que, si hay agua, bebe antes que las demás», explica la ganadera de Morille.

Al llegar a la feria, también se observa que estos animales se agrupan para protegerse, hasta adquirir confianza. Es lo que se ve en las moruchas de la imagen superior, algo que los ganaderos consideran otra muestra de inteligencia.

Temas

Salamaq