Guisantes gigantes 'made in' Salamanca

Casi apagadas las colzas, los guisantes que están entre Coca de Alba y Peñarandilla, son ahora el nuevo espectáculo, con su metro de altura y a punto, además de florecer. Son 20 hectáreas de parcela, todas verdes, con algunas flores ya apuntando y una frondosidad que tiene maravillados a agricultores de alrededor, que pese al confinamiento pueden disfrutar por su trabajo de la frondosidad y belleza.

A los hermanos Francisco y Fermín Sánchez López ya se lo han dicho, ya les han comentado que sus guisantes, que sorprendentemente es la primera vez que los cultivan, están causando sensación entre otros productores que intentaron tirar de ellos en sus parcelas, pero no lo consiguieron.

Francisco es consciente de la admiración que despierta la parcela, pero reconoce que a ellos también les ha cogido por sorpresa la forma en la que ha nacido. Fue hace un año cuando vieron la parcela de guisantes de un agricultor amigo suyo de Palencia, se quedaron impresionados y decidieron probar con el cultivo. “Él nos ha ayudado ahora mucho con todo, nos ha guiado, y también en los tratamientos”, apunta Francisco. Total, que guiados por él apostaron por la siembra directa, cuando ellos son de la tradicional, dieron a hacer las labores -porque ellos no cuentan aún con la maquinaria específica- y después todos, incluido su amigo de Palencia, se llevaron la gran sorpresa con estos guisantes. “Él lleva sembrando un montón de años y nos decía que no se le ponían así”, dice, muy agradecido porque gracias a este agricultor han podido sacarlos adelante. “No es que sea un cultivo fácil o difícil, es que si no sabes, si nadie te dice nada, es complicado”. Los guisantes se destinan a la elaboración de pienso, con buena salida en el mercado, y, además, los hermanos Sánchez López buscan recuperar con ellos el suelo porque es un fijador de nitrógeno y quieren que el próximo año les ayude a conseguir un buen grano de cereal. “La gente quiere venir a verlo”, cuenta Francisco. Y quien puede, repite.