Los ganaderos piden responsabilidad al público en el tercer día de 'Salamaq 2025': «No hay que tocar a los animales» Lanzan un aviso sobre los riesgos que supone el acercar a niños y visitantes a los corrales de razas autóctonas

Imagen de uno de los carteles en los que se realiza la petición que se pueden ver en la feria.

Isabel Alonso Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:37

En el tercer día de 'Salamaq 2025', la feria agropecuaria que reúne en Salamanca a miles de visitantes y profesionales del sector, los ganaderos de vacuno han lanzado un recordatorio claro al público: hay que evitar tocar a los animales y extremar las precauciones con los niños en los corrales, especialmente en la zona de razas autóctonas.

«Hay gente que hasta se coge del cuerno de la vaca para sacarse una foto», explica un profesional con ganado de raza asturiana, que denuncia actitudes imprudentes que ponen en riesgo tanto a los visitantes como a los propios animales.

Los responsables insisten en que el contacto directo no solo puede estresar al ganado, sino que, además, supone un peligro cuando se acercan carritos de niños demasiado cerca de los cercados. «Por seguridad, lo mejor es observar, disfrutar y respetar las distancias», señalan los responsables de los expositores.