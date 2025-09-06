Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los carteles en los que se realiza la petición que se pueden ver en la feria. I. A. G.

Los ganaderos piden responsabilidad al público en el tercer día de 'Salamaq 2025': «No hay que tocar a los animales»

Lanzan un aviso sobre los riesgos que supone el acercar a niños y visitantes a los corrales de razas autóctonas

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:37

En el tercer día de 'Salamaq 2025', la feria agropecuaria que reúne en Salamanca a miles de visitantes y profesionales del sector, los ganaderos de vacuno han lanzado un recordatorio claro al público: hay que evitar tocar a los animales y extremar las precauciones con los niños en los corrales, especialmente en la zona de razas autóctonas.

«Hay gente que hasta se coge del cuerno de la vaca para sacarse una foto», explica un profesional con ganado de raza asturiana, que denuncia actitudes imprudentes que ponen en riesgo tanto a los visitantes como a los propios animales.

Los responsables insisten en que el contacto directo no solo puede estresar al ganado, sino que, además, supone un peligro cuando se acercan carritos de niños demasiado cerca de los cercados. «Por seguridad, lo mejor es observar, disfrutar y respetar las distancias», señalan los responsables de los expositores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  3. 3 Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes
  4. 4 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  5. 5 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  6. 6 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  7. 7 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  8. 8 Sultán llega ya vendido a Salamaq: «Da mucha pena, pero...»
  9. 9 Qué ha ocurrido este viernes 5 de septiembre en Salamanca
  10. 10 Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los ganaderos piden responsabilidad al público en el tercer día de 'Salamaq 2025': «No hay que tocar a los animales»

Los ganaderos piden responsabilidad al público en el tercer día de &#039;Salamaq 2025&#039;: «No hay que tocar a los animales»