Los ganaderos de ICPOR en la primera línea contra el fuego y en defensa del medio ambiente

A pesar de la devastación del incendio, las instalaciones de la explotación se mantienen intactas gracias a las medidas de protección previas.

EÑE Martes, 2 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El crecimiento de ICPOR en la provincia de Salamanca sigue avanzando con paso firme. Varias granjas de última generación se encuentran en fases muy avanzadas de construcción y pronto estarán en marcha, lo que permitirá consolidar un modelo de producción eficiente y con la máxima garantía en bienestar animal. Los nuevos ganaderos que se incorporan al proyecto recibirán próximamente la formación específica por parte de los veterinarios de la compañía, un aspecto clave en la filosofía de ICPOR.

La empresa estará presente los próximos días 4 y 5 de septiembre en Salamaq, coincidiendo con la feria agropecuaria más importante de la provincia y una de las de primer orden a nivel nacional y europeo. Allí se celebrarán las tradicionales reuniones anuales con ganaderos, proveedores y representantes del sector, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para compartir experiencias y avanzar en nuevos proyectos que ocupan al sector en el que se mueve ICPOR.

Este 2025 ha vuelto a dejar claro cuál es una de las principales preocupaciones de ICPOR: la lucha contra los incendios forestales. En un verano marcado por una oleada de devastadores fuegos en distintas zonas de España, los ganaderos vinculados a ICPOR en Salamanca, Zamora y Cáceres han demostrado estar en primera línea frente a las llamas, protegiendo bosques y dehesas con todos los medios disponibles.

En ICPOR Soria existen manuales y protocolos de buenas prácticas que han mostrado su eficacia en las situaciones límites alcanzadas durante las últimas semanas y que han puesto en jaque a profesionales del campo.

Cabe tener en cuenta que desde abril es obligatorio mantener un perímetro limpio alrededor de cada granja o explotación, libre de materiales combustibles, lo que ofrece un margen de seguridad vital en caso de que el fuego se acerque a una explotación de manera peligrosa. Gracias a estas medidas, muchas instalaciones han resistido intactas al paso de los incendios.

La experiencia demuestra que la agricultura, la ganadería y la presencia de explotaciones modernas son la mejor garantía para conservar el medio natural y fijar población en la España Vaciada.

Ese ha sido, desde su origen, el compromiso de ICPOR: crecer cuidando del territorio y de quienes lo habitan.

ICPOR Soria

C/ José de Lamano Beneite, 74 - 37008 - Salamanca

Teléfono: 648 41 66 64

www.icpor.es