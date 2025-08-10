Fiados al maíz en regadío: «Hay alternativas de cultivo, pero somos cómodos»

Susana Magdaleno SALAMANCA Domingo, 10 de agosto 2025, 06:55 Comenta Compartir

Existe preocupación entre los agricultores de regadío por la rentabilidad de la cosecha. De momento, el precio de la patata es bajo y hay poca demanda, lo que retrasa su recogida. La remolacha ha pasado a ser un cultivo de escasa relevancia en la provincia de Salamanca y la esperanza está ahora mismo puesta en el maíz, en una campaña con múltiples dudas por las condiciones de siembra. No hay apenas más alternativas de cultivo en regadío, aunque se buscan.

Agricultores como José Antonio Alonso, apuestan, por ejemplo, por la cebolla pero su camino de momento no lo recorren otros porque, aunque ha crecido el cultivo, son 146 las hectáreas que se han sembrado este año en toda la provincia. Este productor de Encinas de Arriba tiene claro que hay alternativas al maíz «pero lo que pasa es que somos muy cómodos. El maíz es un cultivo sencillo que no da problemas y por eso nos vamos todos al maíz, pero alternativas hay», asegura. Cita, además de la cebolla, la zanahoria «que va todo a contrato a precio cerrado con técnicos que hacen un seguimiento». De zanahoria se han sembrado este año en la provincia 252 hectáreas.

De momento, en Salamanca no hay alternativas claras a los tres cultivos fuertes de regadío -maíz, patata y remolacha-. Alberto Sánchez, agricultor de Almenara que fue también diputado provincial, ve posibilidades en colza y soja, esta última con contratos y con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) investigando nuevas variedades. De colza se han cultivado este año en Salamanca 4.595 hectáreas y de soja, 164,79.

Con la cosecha de cereal ya terminada en Salamanca, predomina el verde de los campos de maíz en las zonas de regadío y más que el pasado año. En la campaña 2023-2024 se cultivaron en la provincia un total de 15.452 hectáreas, según el último informe publicado por la Junta de Castilla y León. Este año, y como refleja el avance de superficie del mes de junio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se riegan estos días 16.546,25 hectáreas de maíz, 1.094,25 más que las de hace un año. Por la caída del precio de la remolacha bajó su siembra y ese descenso supuso un aumento de hectáreas de patata y maíz. Si había 4.189 hectáreas de remolacha en el verano de 2024, ahora hay sólo 1.542,44 en Salamanca. Aumentó entonces la superficie de maíz y también la de patatas, que de las 4.739 hectáreas sembradas hace un año han pasado este a 5.200,86.

Con esta situación, la esperanza del regadío está en el maíz. Primero por superficie, porque es el cultivo mayoritario. Después, por la situación de la patata que, de momento, tiene precios bajos y poca demanda. El agricultor José Antonio Alonso, de Encinas de Arriba, asegura que se paga ahora a entre 20 y 25 céntimos el kilo en función de variedades, por debajo incluso del precio cerrado en contratos. Estima que el coste por hectárea está en 20 céntimos. El sector está pendiente de la evolución del mercado.

En cuanto al maíz, viene de un año que no fue bueno en precios y su cotización actual, de 227 euros/tonelada, es idéntica a la que tenía en la Lonja Agropecuaria de Salamanca hace un año. Está por debajo del precio en esta semana de agosto de 2023 (269 euros/tonelada), 2022 (351) y 2021 (257). Sí supera ampliamente el que marcaba en 2020, el año de la pandemia (179). El agricultor Alberto Sánchez estima que, como media, los primeros 14.000 kilos del maíz ya seco que cosecha son casi cada año para pagar costes de producción (abono, herbicida y semillas, unos 1.500 euros/hectárea; labores y cosechadora, 500; gastos de canal y consumo, entre 350 y 850); más -añade- la renta y amortización de los tubos y pívots). «A 220 euros la tonelada no sólo le pierdes dinero, sino que regalas tu trabajo», señala Alberto Sánchez. En la pasada campaña, y según los datos publicados por la Junta, se obtuvieron en la provincia de Salamanca 210.147 toneladas de maíz, lo que supuso una media de 13.599 toneladas por hectárea.

«Hay que coger 15.000 kilos de maíz por hectárea y venderlo a 0,15 euros y como no se coja eso y se venda al menos así, se le pierde dinero», apunta José Antonio Alonso.

Esta semana la evolución de su precio en las lonjas ha sido desigual, con repetición en la de Albacete (222) y León, donde cotiza a 216, mismo precio que en la Lonja de Palencia y dos por debajo que en la de Valladolid (218). En estas dos últimas bajó esta semana 3. Subió en la Lonja del Ebro 1 euro la tonelada, hasta 231, pero bajó 3 en la de Binéfar (a 228). El descenso fue de 6 y 7 en la de Barcelona (con disponible a 235 y de importación, a 225. El de entrega en septiembre-diciembre cerró con un precio de 211). En Extremadura subió 0,50 el precio del maíz importación origen puerto (a 225/226 precio consumidor sobre almacén vendedor) y repitió a 252/254 el de la zona de Guadiana. Los compradores advirtieron la pasada semana en la Lonja de Salamanca de la llegada de barcos con maíz.

Esta campaña se ha sembrado en general más tarde lo habitual y existen dudas sobre las producciones. Manuel De Dios, presidente de la comunidad de regantes de Babilafuente, indicó que la campaña es «anormal, con cultivos en fases distintas y producciones que no serán de récord en regadío y con total inseguridad compensatoria en lo económico», señaló.

Lo positivo este año en regadío es, como señala Manuel De Dios, «que al menos tenemos agua». El embalse de Santa Teresa, de donde procede la mayoría de la que se destina al regadío en la provincia y al abastecimiento de la población, tenía este sábado almacenados 356 hectómetros de los 496 de capacidad (al 71,8 %). Hace un año guardaba una cantidad muy similar, 359, y está muy por encima de la media de los últimos 10 años (318,3).