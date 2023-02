Europa revisa su plan para frenar la pérdida de polinizadores

En cuanto a los fitosanitarios, el plan de Bruselas descansa en su propuesta sobre uso sostenible, que actualmente se discute en la UE pero cuyo proceso de aprobación se va a retrasar debido a la petición, por parte de los Estados miembros, de un estudio complementario sobre su impacto en las producciones agrícolas que no estará listo hasta el mes de junio. Por otra parte, de aquí a 2025 la Comisión elaborará un plan de trabajo para probar nuevos métodos de ensayo que permitan determinar la toxicidad de los pesticidas en los polinizadores salvajes y los efectos subletales y crónicos de los fitosanitarios y también prevé acciones para luchar contra las especies exóticas invasoras (animales o vegetales) más perjudiciales para los polinizadores salvajes.

La CE ha presentado una versión revisada de su plan para frenar y revertir la pérdida de insectos polinizadores, como las abejas o las mariposas, de aquí a 2030. Sin embargo, apenas incluye medidas nuevas y se apoya, sobre todo, en propuestas que ya se están discutiendo, en particular en el proyecto de reglamento sobre el uso sostenible de fitosanitarios. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, considera que los pesticidas son “una de las principales amenazas para los polinizadores”. Bruselas quiere reforzar algunos ejes del plan que presentó en 2018, como la recogida de datos sobre la pérdida de estos insectos; las medidas para evitarla, actuando sobre los hábitats y los pesticidas; y la movilización de la sociedad. Para lograr sus objetivos apuesta por el uso sostenible de los fitosanitarios (cuya propuesta se está discutiendo), por la restauración de la naturaleza (que también está ya a debate) y por sistemas de vigilancia que ya están en funcionamiento. También con la nueva PAC, que deberá fomentar la adopción de instrumentos eficaces que beneficien a estos insectos.

Bruselas promete asimismo en su plan vigilar más atentamente las autorizaciones de emergencia concedidas para el uso de pesticidas perjudiciales para los polinizadores, en línea con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los jueces europeos consideran en la misma que los Estados miembros no pueden autorizar el uso de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan neonicotinoides, ya que el uso de estas sustancias está prohibido expresamente por la normativa comunitaria desde 2018 (con la única excepción de los invernaderos permanentes). Son muchos los Estados miembros, entre ellos España, que en los últimos años han recurrido a derogaciones excepcionales y temporales para permitir el uso de neonicotinoides, sobre todo en el cultivo de la remolacha, en aplicación de otra disposición comunitaria anterior. Sin embargo, la sentencia del Tribunal estima que esa disposición no permite autorizar, por medio de excepciones o derogaciones, el uso de sustancias fitosanitarias expresamente prohibidas por la normativa comunitaria, aunque sí deja abierta la opción de utilizar otras sustancias que, aunque no cuentan con autorización, tampoco están prohibidas expresamente.

Aunque la sentencia se ha pronunciado a raíz de un caso relacionado con los neonicotinoides, sería aplicable a otros fitosanitarios prohibidos por la normativa europea. En cualquier caso, ahora hay incertidumbre no solo entre los agricultores, sino también entre los Estados miembros y por parte de la propia Comisión Europea sobre cómo actuar tras esta sentencia. La directora general adjunta de Seguridad Alimentaria de la Comisión, Claire Bury, admitía la semana pasada que todavía no se han evaluado las implicaciones de la decisión de los jueces y anunciaba que se va a tratar con los Estados miembros qué medidas se pueden adoptar.