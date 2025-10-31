«Esperemos que no salte la dermatosis pero si salta, ¿qué hacemos? ¿matar todo el ganado?» Convocan a todos los ganaderos de Salamanca a una reunión: «¿Y desde Francia van a viajar animales agrupados y aquí solo de una explotación?»

«Esperemos que no salte la dermatosis aquí pero si salta, ¿qué hacemos? ¿matar todo el ganado?», se pregunta el ganadero Jacinto Sánchez, en referencia a que es a lo que obliga el protocolo de esta enfermedad vírica que afecta al bovino, pero que no se transmite al hombre . Indica que, además de lo que afecta a nivel económico y psicológico al ganadero afectado, también puede llevar a pérdidas graves en genética, por ejemplo, de razas en peligro de extinción que sería imposible luego recuperar. Se refiere, por ejemplo, a ganaderías de lidia o morucha. «Nos preocupa mucho la pérdida de valor genético, económico y moral», advierte. Este es uno de los motivos por los que Ganaderos Unidos de Castilla y León, colectivo al que representa, junto a otros nueve, hayan hecho un llamamiento a «todos los ganaderos» para que asistan a una reunión el próximo viernes 7. Se abordará en ese encuentro en la localidad salmantina de Tamames tanto la amenaza que viven con esta nueva enfermedad, con 18 casos en Cataluña, y también la actualidad del saneamiento ganadero.

«¿Ahora mismo quién va a comprar genética, si te lo pueden matar todo?», se pregunta Jacinto Sánchez. Él es de los partidarios de cambiar el protocolo, que pasa porque la dermatosis nodular contagiosa deje de estar considerada de categoría «A», y que se estudie la vacunación de reses. A esto se ha unido la preocupación por el ganado procedente de Francia, país que anunció ayer que volverá a exportar vacuno a partir de este sábado y que había suspendido para evitar la extensión de la dermatosis. El pasado 20 de octubre el Gobierno francés publicó que en su territorio había 88 focos. Cantabria ya ha «exigido» al ministro Luis Planas que «cierre fronteras».

El sector del vacuno en Castilla y León está a punto de cumplir este sábado una semana con las limitaciones de movimiento de ganado que rigen en la comunidad como prevención de la dermatosis. Como balance, ganaderos, tratantes y transportistas mantienen que la semana actual ha sido «tranquila» en cuanto a venta de ganado, sobre todo porque una de las limitaciones es que que solo está autorizada la compra-venta directa, de explotación a explotación en esta comunidad. Eso significa que el transportista recoge los animales de una explotación, los lleva al destino, desinfecta el camión y va a otra explotación, sin poder agrupar ganado de varias como es la práctica habitual. Esto encarece el transporte, con pérdida de rentabilidad tanto para ganaderos como transportistas.

Luis Alberto Andrés, ganadero y tratante, asegura, por ejemplo, que se ha pasado de pagar 40 euros por transportar un ternero, a 100-150 euros. «Estamos medio parados, menos mal que se pueden llevar cerdos», señala Agustín Sánchez, otro transportista. «Llevar solo cuatro animales en el camión sale carísimo y, además, hay muy pocos camiones pequeños», matiza Agustín Sánchez. Luis Alberto Andrés hace en voz alta una pregunta que le preocupa: «¿Y desde Francia van a viajar animales agrupados y aquí solo de una explotación?».«Yo compré esta semana solo 17 animales y tuve que hacer cuatro viajes. Es un caos», añade en su faceta de tratante.

Rafael Patrocinio, comprador de vacuno, nota por una parte más ganas de vender pero, por otra, el freno de las limitaciones, y de un consumo bajo. Apunta, no obstante, que esto último puede ser más por el mes y el precio. «No es un mes bueno de ventas», advierte. Existe coincidencia en que el «alivio» es que el momento coincide con poco ganado en las explotaciones y también en que las medidas más allá de los 15 días serán complicadas de mantener por la rentabilidad del sector.

La Diputación de Salamanca anunció ayer la apertura del centro de desinfección que tiene en el recinto del mercado de ganados de ocho de la mañana a ocho de la tarde, y no solo hasta las tres de la tarde como hasta ahora. «Descargamos en una explotación, tenemos que desinfectar el camión y a lo mejor nos tocaba hacer 50 kilómetros hasta el centro más cercano», advierte Agustín Sánchez, que agradece el mayor horario. El ganadero Jacinto Sánchez vuelve al «me dan más miedo los protocolos que la enfermedad. Matar explotaciones enteras...»