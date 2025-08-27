El «espectacular» momento del vacuno invita a la participación en Salamaq La Federación de Limusín cierra su Concurso Ibérico con presencia de 70 ganaderías de España y Portugal y unifica el precio de arranque de la subasta

El momento «espectacular» del vacuno en precios y en demanda anima la participación en Salamaq, la feria que se celebrará en Salamanca del 4 al 8 de septiembre. Así, la Federación Española de Criadores de Limusín tiene previsto que ejemplares de 62 ganaderías de diferentes puntos de España participen en el 33 Concurso Nacional de la Raza y, además, está previsto que se sumen otras ocho portuguesas en el Concurso Ibérico.

En esta edición del certamen, la Federación tiene prevista además la subasta el día 8 de 21 machos reproductores, la mayoría de entre 16 y 24 meses de edad, con prueba de fertilidad y procedentes de centros de testaje, que saldrán a un precio de 3.500 euros. La subasta de esta raza es la más esperada porque a ella pertenecen los toros adjudicados en las últimas ediciones a los precios más altos: en 2024 fue el caso de «Tristán», segundo mayor precio histórico de la puja al llegar a los 15.800 euros. El récord de esta subasta sigue en poder de otro ejemplar limusín, «Jockey», adjudicado en 2016 por 17.300 euros.

Alberto Gallego, representante de la Federación Española de Criadores de Limusín, destaca el esmero de los ganaderos por traer a sus mejores animales, lo que garantiza, señaló, la calidad del 33 Concurso Nacional de la Raza. Confía en el éxito de la puja por los actuales precios altos y costes más asequibles y también «por la necesidad de sementales» porque se aceleró la venta de animales en el campo debido a la alta demanda. «A Salamaq vendrán ganaderos nuestros de toda España, desde Algeciras hasta Pirineos, y otros que no participan también nos han comunicado que asistirán para ver el certamen», indica. Ahora los ganaderos están inmersos en las pruebas sanitarias exigidas por la Diputación de Salamanca -a indicación de la Junta de Castilla y León- para que puedan estar presentes en el certamen.

Además de la apuesta por traer a Salamanca los mejores ejemplares de España de esta raza, en esta edición el objetivo de la Federación es el de dar a conocer la carne de limusín y se venderá en hamburguesas elaboradas en una de las food truck que habrá en esta edición de la feria. La novedad está en que serán los propios ganaderos los que lleven la gestión porque su objetivo, según señala, «no es ganar dinero, sino dar a conocer la carne». Pondrán a la venta hamburguesas de ternera y vaca. También subastarán chuletones en beneficio de Cáritas. «Estamos ilusionados con la Feria», reconoce Alberto Gallego.

