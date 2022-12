“Es una paradoja esta concentración de lluvia en solo dos meses”

En la sede de la asociación “Legumbres de Calidad” en Pajares de la Laguna, Nicolás Armenteros tiene su “estación meteorológica” y anota a diario las incidencias. Este año tiene apuntado que desde el 1 de enero hasta el 17 de octubre las precipitaciones en esta localidad de la comarca de La Armuña, fueron de 180 litros por metro cuadrado. En cambio, desde el 18 de ese mes y hasta ahora superan los 217. En los primeros 10 meses del año, explica, las lluvias eran casi inapreciables, lo que hacía que la tierra ni las notara.

¿Cómo calificaría este año?

—Hace 30 años sería pluviometría media en la zona. Ahora con esos datos estamos en un año húmedo, por encima de la media. A efectos de cultivo, ha sido muy seco porque así lo fueron enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Es una paradoja la mala concentración de las lluvias, ahora en dos meses. La sementera ha sido muy complicada, tanto que ni siquiera se han sembrado todos los cultivos de otoño. No se han sembrado todas las lentejas que se querían, por ejemplo.

¿Hasta cuando hay margen?

—Conforme a la tradición, es tarde sembrar lentejas en enero pero eso no significa que no lleguen a buen puerto. Si la primavera es seca como la de este año, hay que olvidarse porque cuando va más tardía se pierde humedad con las labores y necesitan buenas condiciones en abril y mayo. Este año marzo y abril fueron buenos pero falló mayo por la ola de calor.

¿Hay exceso de agua para los cultivos sembrados?

—En principio no se aprecia daño pero hay zonas bajas que se encharcan. Luego están las malas hierbas. La Armuña es de agricultura convencional y es de tratamiento de herbicidas. Si llueve mucho, se “lavan” los herbicidas y el cultivo queda desprotegido.

¿Puede ser el año del garbanzo?

—Se junta la obligación de sembrar el porcentaje de leguminosa y luego, que si no se han podido sembrar otros cultivos, como cebada, se puede recurrir al garbanzo. Hay semillas pero no sabemos si llegará para todo porque depende de lo que haga la gente, que está indecisa y no sabe lo que puede sembrar o no. Quedan todavía 3-4 meses. Es la tormenta perfecta con la nueva PAC y que no siembras porque no puedes.

¿Cuándo se podrá entrar en las tierras con maquinaria?

—Depende, parcelas con pendiente filtran más el agua. Pero La Armuña es muy llana y plana y los bajos tardan mucho en orearse. Hasta que no venga un periodo prolongado de hielos tardará en sanearse. Ahora los días son más cortos, el anticiclón con humedad genera nieblas... luego estos años húmedos son más proclives a enfermedades de hongos.